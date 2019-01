Twee jaar geleden net niet gewonnen, nu een Golden Buzzer: Angelica Hale kroont zichzelf favoriet in ‘Got Talent’ KD

22 januari 2019

21u22 0 TV Bij haar deelname in 2017 moest Angelica Hale de winst afstaan aan buikspreekster Darci Lynne. Maar nu toont Angelica dat ze meer in haar mars heeft. Terwijl Darci vorige week werd uitgeschakeld in ‘America’s Got Talent: The Champions’, gaat Angelica nu rechtstreeks naar de finale.

In ‘America’s Got Talent: The Champions’ nemen voormalige winnaars en finalisten uit diverse landen het tegen elkaar opnemen. Angelica Hale nam deel aan seizoen 12, dat gewonnen werd door Darci Lynne. Zij wist vorige week geen plaatsje te veroveren in de finale. Angelica, die eerder van Darci verloor, doet dat nu wel. Van ruzie is er tussen de twee gelukkig geen sprake. De twee meisjes zijn goede vriendinnen en Darci juicht Angelica zelfs toe op Twitter. “Proficiat aan mijn vriendin. Angelica Hale, je was fantastisch! Ik hou van je”, aldus Darci.

(lees verder onder de tweet)

CONGRATULATIONS to my friend @angelicahale you were AMAZING!!! Love you!! 💗🎉💗 Darci Lynne(@ ItsDarciLynne) link

De act van Angelica verliep foutloos en werd enthousiast onthaald door de zowel de jury als het publiek. Enkel Spice Girl-zangeres Mel B had enige vorm van kritiek. “Je hebt inderdaad een indrukwekkende stem en ik zie dat je hongerig bent om deze wedstrijd te winnen", begon de ster haar betoog. “Maar ik dacht dat je je eigen twist aan het liedje zou geven, want dat kan je best met jouw stem. Je zangpartijen zijn perfect dus je kan het je gerust veroorloven om een groot risico te nemen.” De andere juryleden gaven Mel B ongelijk. Howie Mandel zorgde er prompt met zijnGolden Buzzer voor dat het duo zeker doorstoot. Naast Angelica plaatste ook zanger Paul Potts, de allereerste winnaar van ‘Britain’s Got Talent’, zich voor de finale.

‘America’s Got Talent: The Champions’ elke zondag om 20u30 op Q2.