Twee Golden Buzzers door naar grote finale van 'Belgium's Got Talent' SD

20 april 2018

22u36 253 TV Drum Spirit en Twice gaan door naar de finale van 'Belgium's Got Talent'. Percussiegroep Drum Spirit wist deze week de jury voor zich te winnen met hun drumtalent en het jonge danskoppel Twice sleepte de meeste stemmen van de kijker in de wacht.

Acrobaat Gilles Thiry ging vorige week aan de haal met het eerste finaleticket uit de handen van de jury. Maar ook kijkend Vlaanderen heeft intussen zijn stem uitgebracht: Twice mag als tweede door. Daarnaast stonden nog zeven nieuwe talenten te trappelen om het beste van zichzelf te geven in de tweede studioshow. Het werd een bonte mix van dans, rap, muziek en acrobatie.

Tijdens hun auditie deden hun trommels het hart van Dan Karaty sneller slaan. De West-Vlaamse vrienden- en percussiegroep DrumSpirit (15-29, Dadizele) werd zo beloond met een Golden Buzzer. Voor de studioshow hadden ze een krachtige act voorzien met nóg meer verrassingen. De jury was onder de indruk. "Ik heb er bijna geen woorden voor", klonk het bij An Lemmens. "Dit podium is te klein voor jullie. Ik heb tranen in mijn ogen door wat jullie gedaan hebben." Stan Van Samang krijgt er zelfs koude rillingen van: "Het heeft te maken met energie en kracht. Muzikaal klopt het ook allemaal. Het is niet alleen gedrum en moeilijke ritmes. Het is perfect genuanceerd." Ook Niels is fan: "Het enthousiasme en de goesting die jullie overbrengen aan het publiek is fenomenaal." Voor Dan Karaty zijn de verwachtingen ingelost: "Jullie hadden zoveel power tijdens de auditie en ik was benieuwd of jullie dat zouden kunnen overtreffen. En dat deden jullie vanavond. Ik kijk ernaar uit om jullie in de finale te zien!" En zo is ook het derde finaleticket beklonken.

Net als vorige week werd ook in deze studioshow met een gastoptreden teruggeblikt op de voorbije vijf seizoenen van 'Belgium’s Got Talent'. Dit keer mocht Baba Yega, winnaar van vorige editie, het beste van zichzelf geven en het publiek warm maken met hun buitenaardse danspasjes. Na hun deelname ging het pijlsnel voor de mysterieuze dansers: ze kregen een programma bij VTMKZOOM, stonden in de finale van 'Das Supertalent', kregen een eigen stripverhaal en zijn sinds kort ook op het grote scherm te zien.

Van Baba Yega naar meer buitenaardse acts. Flight Mode (13-29), het trampolineteam uit Dworp, koos de maan als decor voor hun straffe stunts. Ze kregen tijdens de auditie van de jury een ‘ja’, op voorwaarde dat ze nog aan hun performance werkten. En dat hebben ze gedaan. De salto’s en stunts vlogen aan sneltempo voorbij.

Op rappen en op ‘Antwerps klappen’ staat geen leeftijd, zo bewees MC Lily (66, Borgerhout) tijdens haar auditie. Ondertussen is Liliane ook buiten haar home town Borgerhout een echt fenomeen. Voor haar had ze een nieuwe rap, een nieuwe boodschap én een partner in crime meegebracht.

De meisjes van J+ Dance Crew (16-26, Assebroek), ook wel de ‘verhalende danseressen’, lieten de jury niet onberoerd tijdens hun auditie. “Onze boodschap kwam binnen en dat is voor ons het allerbelangrijkst”, zeiden ze. Ook in de studioshow bewogen ze op een thema dat hen raakt.

De charmante Davide Petrella (19, Gentbrugge) verblufte tijdens zijn auditie door een aartsmoeilijk pianostuk geblinddoekt te spelen. Vanavond ging hij nóg een stapje verder, want hij ging niet één, maar twee piano’s tegelijk te lijf. Zelfs een verleidelijke danseres kon Davide niet uit zijn concentratie brengen.

Straffer, strakker én hoger: de mannen van Trinxx (18-23, Antwerpen) zijn duidelijk niet vies van een uitdaging. Op hakken van maar liefst 15 cm hoopten ze te overtuigen met een flitsende street dance. Hun boodschap: dare to be different.

Het jonge koppeltje Tascha & Ian (19, Boom) beoefende verschillende sporten, maar de twee vonden elkaar kortgeleden in de acrobatische dans. Hun ontroerende auditie zindert nog steeds na. Deze keer namen ze de kijkers mee in een storm aan emoties.