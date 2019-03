Twee bruiden met elkaar op de vuist: producers moeten tussenbeide komen in ‘Blind Getrouwd Australië’ TDS

Bron: Channel 9 0 TV De laatste aflevering is amper verwerkt, of de kijkers van ‘Blind Getrouwd Australië’ hebben alwéér beelden te zien gekregen waar ze maar niet over uitgepraat raken. De makers van de reeks moesten tijdens de laatste uitzending immers ingrijpen, toen bruiden Cyrell (29) en Martha (30) elkaar letterlijk in de haren vlogen. Het werd op zijn zachtst gezegd een explosieve situatie.

Twee bruiden die op de vuist gaan: het moet zelfs voor ‘Married At First Sight’ - waar ze niet bepaald om een schandaal verlegen zitten - een unicum zijn. De gemoederen raakten al verhit tijdens het diner (in Australië beleven alle koppels het experiment samen, red.) toen Martha aan Nic, de man van medebruid Cyrell, kwam opbiechten dat ze een gerucht over hem had gehoord. Martha had opgevangen dat Nic stiekem fysiek contact had met Jessika, een andere bruid van het programma. Onder tafel zou hij onder meer de benen van Jessika hebben betast.

Die roddel zette kwaad bloed bij zijn bruid Cyrell. Zeker toen ze ontdekte dat Marthe haar bruidegom daarover persoonlijk had aangesproken, deed dat haar potje overkoken. “Ik ga even heel rechtuit met je zijn: ik kan je oprecht niet verdragen”, begint ze haar relaas. “Ik denk dat je kwaadspreekt achter mensen hun rug. Blijf vanaf nu dus verdomme uit mijn leven en maak geen opmerkingen op mijn leven of dat van Nic.”

Conflict escaleert

Martha, die op de beelden een gezichtsmasker draagt, ging meteen in de tegenaanval. “Cyrell, je zei dat je met mij wou komen praten. Maar je bent niet beleefd. Ik heb helemaal niets gezegd tegen jou. Ik heb enkel een gerucht gehoord en wilde weten of dat waar was”, klonk het.

Het conflict escaleerde echter snel: na heel wat over en weer geroep veerde Cyrell recht en greep ze Martha letterlijk bij de kraag. Het ging er zelfs zo heftig aan toe dat de producer tussenbeide moest komen om te vermijden dat de situatie uit de hand zou lopen. Cyrell stormde dan maar naar buiten, maar niet zonder eerst nog wat servies aan diggelen te gooien. Sinds het incident werd de bruid door de kijkers zelfs tot ‘Cycloon Cyrell’ gedoopt.