Twaalf jaar geleden won Kathleen Hens '1 Jaar Gratis': "Het is wennen aan de huidige quizmaster"

13 januari 2020

07u24

Twaalf jaar geleden sleepte varkensboerin Kathleen Hens (40) de hoofdprijs in de wacht in het - toen - laatste seizoen van '1 jaar gratis'. Maar liefst 68.183 euro kreeg ze mee naar huis. Nu de quiz bezig is aan zijn comeback, blikt ze in Het Nieuwsblad terug op haar deelname.

“Veel verschil met vroeger zie ik niet", vertelt Kathleen Hens in Het Nieuwsblad. “Het decor is wat moderner, maar er hangt dezelfde sfeer. Alleen de quizmaster is wennen, natuurlijk. Voor mij blijft Herman Van Molle de échte presentator. Hij en Katja Retsin hebben ons een ervaring voor het leven gegeven. Maar Thomas Vanderveken doet het zeker niet slecht. Nu ik hem bezig zie, wil ik weer eens afspreken met onze bende van toen.”

Kathleen heeft in ieder geval alleen positieve herinneringen aan haar deelname. “Ik herinner me vooral de fijne sfeer in onze groep destijds in het programma. Geen jaloezie of onderlinge strijd.” Met haar winst trakteerde ze de rest van de deelnemers op een avondje uit. Ook de rest van het geld werd goed gespendeerd. “Voor mijn dichtste familieleden heb ik een brunch betaald, om hen te bedanken voor hun steun. Ik ben ook op reis gegaan naar Turkije met een vriendin, en heb een deel van het geld in ons bedrijf gepompt. De economie zat toen volop in crisis. ‘1 jaar gratis’ heeft het financieel zeker gemakkelijker gemaakt.”

