Tv-zomer begint twee weken vroeger: sport, sport, sport en 'F.C. De Kampioenen' MC

24 mei 2018

07u21 0 TV Tot eind juli zal in de Vlaamse huiskamers vooral naar de Ronde van Frankrijk en het WK voetbal gekeken worden. En het is van moeten, want door het sportbombardement van Eén gaat VIER helemaal in vakantiemodus en valt ook VTM terug op z'n vertrouwde aanbod. Bovendien begint de zomer op uw tv dit jaar twee weken vroeger dan normaal.

Eén toont alle WK-matchen en alle Tour-ritten

De openbare omroep zet deze zomer alles in op sport. Daarvoor trekken ze aan de Reyerslaan zelfs een heus mediadorp op in de schaduw van de VRT-toren. Geen terras met strandstoelen en parasols op het gras, zoals bij het vorige WK, maar een echte constructie waar, naast de sportankers van Eén en hun gasten, ook de online, tv- en radiojournalisten zullen zitten. De voetbalfans krijgen op Eén live alle wedstrijden van het WK te zien. Filip Joos doet voor het eerst de verslaggeving van de finale in Moskou op zondag 15 juli. Hij volgt Frank Raes op, die sinds 1998 al vier WK-finales mocht doen. Na 'Diabo' in 2014 en 'Panenka' in 2016 komt er ook dit jaar elke avond een sporttalkshow met Karl Vannieuwkerke. Hij kampeert tot na het WK onder de VRT-toren, om dan naar Zuid-Frankrijk te rijden.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN