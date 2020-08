TV TIPS. Zomeren met Natalia en welke vrouw gaat James Bond deze keer versieren? Dinsdag 18 augustus IDR

18 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Big Little Lies’, 22u20 op Canvas



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Associeer jij dinsdag om een of andere reden altijd met uitstekende dramaseries? Dan heb je vanavond geluk, want Canvas brengt nog eens het eerste seizoen van ‘Big Little Lies’ in stelling. In de vijfde en zesde aflevering van de reeks lopen de spanningen tussen de verschillende protagonisten steeds hoger op. Als dat maar goedkomt!

‘De zomer van’, 21u05 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Natalia, Niels Albert en Regi. Natalia liet zich onlangs tijdens dit programma ontvallen dat ze afkolven heel moeilijk vindt. Dat weten we dan ook weer!

‘Champions League 2019 - 2020', 20u30 op Vier

We hebben het geprobeerd, maar verder dan ‘iets met voetbal’ zijn we niet geraakt in deze omschrijving. Al hebben we dankzij onze collega’s van de sportredactie wél begrepen dat het om een wedstrijd in de halve finale gaat en dat RB Leipzig en Paris Saint-Germain het tegen elkaar opnemen. En kan er ons dan nu iemand uitleggen wat een ‘baklijn’ is?

‘Goldfinger’, 20u40 op CAZ

De derde Bondfilm! Met Sean Connery als superspion James Bond en Honor Blackman als Pussy Galore! En er is ook iets met een rijke gouddief!