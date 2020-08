TV TIPS. Zomeren met BV’s en drama in Californië Dinsdag 25 augustus IDR

25 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Big Little Lies’, 22u25 op Canvas



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Associeer jij dinsdag om een of andere reden altijd met uitstekende dramaseries? Dan heb je vanavond nog één keertje geluk, want Canvas brengt de ontknoping van het eerste seizoen van ‘Big Little Lies’ in stelling. We gaan niets verklappen, maar geloof ons maar als we zeggen dat het nog spannend gaat worden!

‘De zomer van’, 21u10 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Koen Wauters, Piet Huysentruyt en Conner Rousseau. Laatstgenoemde gaf ons onlangs een inkijkje in de Franse les die hij volgt. Dat weten we dan ook weer van de sp.a-voorzitter!

‘Het Rad’, 21u20 op Vier



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wij zitten sinds gisteren stilletjes in een hoekje te huilen, want ‘Het Rad’ heeft zijn laatste week nu echt ingezet. Gelukkig vond presentator Peter Van de Veire ook vandaag weer drie enthousiaste kandidaten om aan het iconische rad te draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen. Draaien maar!