TV TIPS. Zingende kinderen, superhelden en een kunsthart IDR

23 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Voice Kids’, 20u40 op VTM

Vanavond weten we eindelijk wie van de acht jonge talentjes erin slaagt om 10.000 euro te winnen en een single op te nemen. Het enige dat we nu al met zekerheid kunnen zeggen, is dat het een meisje wordt. Spannend!

‘Dancing with the Stars’, 20u35 op Vier

Vanavond is het ‘Friends & Family’-night bij ‘Dancing with the Stars’. Vrij vertaald: de BV’s moeten dansen op een nummer dat ze niet zelf gekozen hebben. Benieuwd bij welke ster dat voor een exit zorgt? Wij alvast wel!

‘Wallander’, 20u35 op Eén

Zijn wedstrijden op tv niet meteen jouw ding? Zap dan snel naar Eén, want zij zenden de eerste aflevering van de Britse misdaadserie ‘Wallander’ uit. Acteur Kenneth Branagh kruipt hier in de huid van politie-agent Kurt Wallander, die ziet hoe een tienermeisje zichzelf in brand steekt. Wij gaan toch een klein beetje huiveren bij de eerstvolgende barbecue...

‘Crank: High Voltage’, 22u30 op Q2

Heb je eerder zin in een avondje hersenloos vertier of vind je Jason Statham gewoon een knappe man? Parkeer jezelf dan in de zetel en zap snel naar Q2. Zij zenden ‘Crank: High Voltage’ uit, een heerlijk geflipte actiekomedie waarin Jason de hoofdrol heeft. Statham speelt Chev Chelios, een man wiens hart wordt gestolen door een Chinese bende. Geen probleem, want Chev krijgt een kunsthart, zou je dan denken. Maar dat hart moet regelmatig een elektroshock krijgen om te blijven werken. Klinkt over de top, maar geloof ons: je lacht jezelf ook een ongeluk.

‘Ant-Man and The Wasp’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Eén van de leukste superhelden die aan het brein van ‘Marvel’-genie Stan Lee zijn ontsproten, moet toch wel Ant-Man zijn. Dankzij een vernuftig kostuum kan Ant-Man zichzelf zo klein maken als een mier of zo groot als een Transformer. Dat de superheld in kwestie blijkbaar nooit van de gulden middenweg heeft gehoord, mag de pret niet drukken. Integendeel, want in ‘Ant-Man and The Wasp’ gaat onze held samen met - u raadt het nooit- collega-superheld(in) The Wasp op onderzoek uit. En dat zorgt uiteraard voor vuurwerk!