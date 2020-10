TV TIPS. Wegdromen van Parijs en moet Suikerspin meteen haar boeltje p(l)akken? Vrijdag 2 oktober IDR

02 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Emily in Paris’, vanaf vandaag op Netflix

De Amerikaanse marketingdirecteur Emily Cooper (Lily - dochter van Phil - Collins) vindt haar droombaan in Parijs en begint een nieuw avontuur, waarbij ze werk, vrienden en de liefde probeert te combineren. Uiteraard verloopt dat niet zonder slag of stoot. Of ook: ce n’est pas facile, zoals ze dat in Frankrijk plachten te zeggen.

‘The Masked Singer’, 20.40 uur op VTM

‘The Masked Singer’, de nieuwe vrijdagavondshow bij VTM, kon ook vorige week meer dan een miljoen kijkers bekoren. Zij mochten vanuit hun luie zetel mee raden en ontdekken dat de tweede afvaller - libel voor de vrienden - niemand minder dan Dina Tersago bleek te zijn. Om dat gemis te doen vergeten, doet vanavond een nieuw personage haar intrede: de zoete suikerspin.

‘Temptation Island USA’, 20.35 uur op VIJF

Vorige week kon je nog zien hoe ‘Temptation Island USA’-deelnemer David z’n relatie volledig naar de kl**** hielp. We kunnen dan ook al niet meer wachten om te ontdekken welke geweldige excuses hij deze week bedacht heeft voor z’n gedrag.

‘Dirty God’, 22.05 uur op NPO 3

Kan al het bovenstaande jou gestolen worden en wil je liever een beklijvende film zien? Dan is ‘Dirty God’ misschien wel jouw ding. Daarin draait alles om Jade (Vicky Knight), een jonge Britse die samen met haar dochter en moeder in een Londense arbeiderswijk woont. Door een wraakactie van haar ex moet Jade leven met opvallende, blijvende littekens...