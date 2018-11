TV TIPS. Wanneer ‘Temptation Island’ nog te soft is IDR

18 november 2018

11u00 3 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kalmte kan u redden’, 20u35 op Eén

Ja, wij zijn fan van het betere quizwerk, maar deelnemen aan ‘Kalmte kan u redden’ zou echt niets voor ons zijn. Wij jagen onze hartslag al de hoogte in wanneer het deksel van onze confituurpot iets te vast zit, laat staan dat we aan zo’n spannende quiz zouden deelnemen. Gelukkig is meespelen vanuit onze luie zetel net iets minder stresserend.

‘Ex on the Beach: Double Dutch’, 22u00 op MTV

Wie dacht dat ‘Temptation Island’ soms flirt met de grenzen van het toelaatbare: zet je schrap, want ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ doet dat ongeveer iedere week. Bedenkelijke morele waarden en sloten alcohol zijn ook dit keer een droomrecept voor heel wat dramatische televisiemomenten. En dat weten ze bij MTV maar al te goed, want ondertussen brengt de zender alweer het vierde seizoen van onze favoriete socio-culturele studie. Deze keer gaan Belgen Djessy, Stacy, Diaz en Elias samen met de Nederlandse deelnemers Lena, Viktor, Brody en Robin in een villa zitten. Fun fact: de vier Belgische castleden worden dit jaar geleverd door Gent en Neerpelt.

‘UEFA Nations League: Zwitserland - België’, 20u25 op VTM

Voor wie er schoon genoeg van heeft om iedere week Kat Kerkhofs op tv te zien, maar géén Dries Mertens: ziehier de oplossing. Geen fan van Dries en co, en u wil uw hevig supporterende lief overtuigen om iets anders op te zetten? Vraag eens wat buitenspel is. Werkt gegarandeerd.

‘Alan Partridge: Alpha Papa’, 20u40 op CAZ

Heb je je zin gekregen en ben je niet langer naar Zwitserland - België aan het kijken? En moet je - als logische gevolg - nu het humeur van je lief/man/... opmonteren? Stem dan af op CAZ. Acteur Steve Coogan kruipt weer in de huid van de onuitstaanbare radio-dj Alan Partridge en dat levert naar goede gewoonte weer wat hilarische oneliners op. Wij zijn fan.