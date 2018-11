TV TIPS. Veel Idris Elba en erop of eronder voor Karen Damen IDR

16 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

1. ‘Dancing with the Stars’, 20u35 op VIER

Nu de danswedstrijd alweer haar vijfde week ingaat, nemen ook de spanningen en frustraties toe. Hebben Michel Froget, Leah Thys, Joanna Leunis en Jan Kooijman echt een pik op Karen Damen, zoals zij vorige week beweerde? Wij weten het niet, maar onze emmer popcorn staat wél klaar voor een avondje gniffelen en jureren vanuit onze luie zetel.

2. ‘The Voice Kids’, 20u40 op VTM

Toen wij jong en onbezonnen waren, hadden wij in de verste verte geen podiumprésence. Of enige présence tout court. Daarom hebben wij de voorbije weken regelmatig met open mond liggen kijken naar wat de mini-talentjes uit ‘The Voice Kids’ presteren. Zij laten niet alleen het beste van zichzelf zien op het podium, ze combineren het ook nog eens met fantastische zangprestaties. Vanavond wordt beslist welke acht kinderen kans maken om zich volgende week tot dé junior Voice van Vlaanderen te kronen.

3. ‘Vanity Fair’, 22u15 op Eén

Heb je het niet zo voor wedstrijden? Dan heeft Eén de oplossing, want zij trappen vanavond de zevendelige historische BBC-reeks ‘Vanity Fair’ op gang. Net zoals in het boek uit 1848 draait het hier om Becky Sharp, een jongedame die vastbesloten is om haar leven een andere wending te geven dan het pad dat voor haar werd uitgestippeld. Iedere aflevering wordt trouwens ingeleid door ‘Monty Python’-icoon Michael Palin. Alleen daarvoor al de moeite waard!

4. ‘Bastille Day’, 20u35 op Q2

Een avondje hersenloos tv kijken kan ook plezant zijn na een drukke werkweek, moeten ze bij Q2 gedacht hebben. En dus programmeren zij vanavond ‘Bastille Day’. Een - u kan het al raden - behoorlijk hersenloze actiefilm. Het verhaal gaat over een zakkenroller die op een dag een belangrijke tas steelt en vervolgens wordt opgejaagd door de CIA. Een tikje voorspelbaar, maar dankzij ‘The Bodyguard’-ster Richard Madden en Idris Elba, die onlangs werd verkozen tot de meest sexy man ter wereld, blijft het tenminste visueel interessant.

5. ‘Mandela: Long Walk to Freedom’, 23u45 op NPO2

Is Idris Elba wél jouw ding, maar zijn actiefilms dat net iets minder? Dan kan je op de Nederlandse zender NPO2 terecht. Zij zenden met ‘Mandela: Long Walk to Freedom’ de verfilming uit van diens levensverhaal. Idris Elba kruipt in de huid van de Zuid-Afrikaanse politicus. De toonaangevende Britse krant The Guardian roemde Elba’s prestatie indertijd als ‘gevoelig, maar ook krachtig wanneer nodig.’ Aan u om te ontdekken of dat klopt.