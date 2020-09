TV TIPS. Terugblikken op een week vol liefdesdrama’s verteren en hoe geloofwaardig is Matteo Simoni als gangster? Zaterdag 26 september IDR

‘Bridget Jones’s baby’, 21u25 op Een



Het lijkt maar niet te lukken voor Bridget Jones (Renée Zellweger). Nadat haar relatie met Mark Darcy (Colin Firth) op de klippen liep, wil ze zich volop focussen op haar baan als producent van een nieuwsprogramma en brengt ze veel tijd door met haar vrienden. Het lijkt alsof ze nu eindelijk alles onder controle heeft en dat er niets meer mis kan gaan. Maar dan ontmoet ze een onweerstaanbare Amerikaan: Jack. Haar liefdesleven staat compleet op z’n kop, zeker wanneer Bridget ontdekt dat ze zwanger is en geen idee heeft wie van beide heren de vader is...

‘Patser’, 20u30 op VTM



Hoera, want vanavond kan je nog eens kijken naar ‘Patser’, de film waarmee regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah hun visitekaartje afgaven in Hollywood. Logisch ook, want dit gangsterepos - dat zich afspeelt in Antwerpen - ontpopt zich al vanaf de eerste minuten tot een flitsende adrenalinetrip. Een wijze raad van onzentwege: de vijanden van de zogenaamde yogasnuivers kunnen zich beter onthouden, want het hele verhaal draait om een cokedeal...

‘Love Island’, 21u30 op Vijf



Geen zin in babyperikelen of uit de hand gelopen drugdeals? Dan kan je vanavond ook gewoon naar ‘Love Island’ kijken. Benieuwd of de heren nog zo zeker zijn van hun partner nu ze mekaar een tijdje niet kunnen zien én ze nieuwe, sexy singles leren kennen...

‘Little Mix: the search’, 20u00 op BBC 1

Ze ontstonden zelf tijdens het achtste seizoen van de Britse versie van de talentenjacht X-Factor, en dus zijn de dames van meidengroep Little Mix meer dan geplaatst om zelf een nieuwe topgroep samen te stellen. Althans, dat is toch het idee achter de gloednieuwe realityreeks ‘Little Mix: the search’. Of dat ook klopt, kan je vanaf acht uur vanavond zelf ontdekken.