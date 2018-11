TV TIPS. Swagger, sexy singles en de Sahara IDR

25 november 2018

12u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Ex on the Beach: Double Dutch’, 22u00 op MTV

Vorige week konden we kennismaken met de acht singles die zich ter ere van de amusementsgoden volgieten met drank, de liefde zoeken en ruziën met hun exen. Vorige week moesten we weliswaar 43 minuten wachten voor er gekust werd en het drama,maar dat zal deze week ongetwijfeld wat minder lang duren. Vanavond komt namelijk de eerste ex aan. Laat die ‘tablet of terror’ maar brullen!

‘Joanna Lumley’s Silk Road’, 22u40 op Eén

Na eerdere avonturen in andere landen, trekt ‘Absolutely Fabulous’-actrice Joanna Lumley deze keer door acht landen van de voormalige Zijderoute. In de eerste aflevering van deze vierdelige reeks bezoekt ‘Patsy Stone’ Italië, Albanië en Turkije. Aanrader!

‘Shooter’, 20u35 op VTM

Geen zin in cultuur, maar ben je wel te vinden voor een onvervalste ‘shoot-em-up’-thriller, zap dan snel naar VTM. Daar zenden ze ‘Shooter’ uit, waarin Mark Wahlberg de show steelt als Bob Lee Swagger (what’s in a name, nietwaar?). Bob is een sluipschutter die een teruggetrokken bestaan leidt na een fout gelopen missie. Op een dag krijgt hij bezoek en wordt er van hem verwacht dat hij een moordaanslag plant op de Amerikaanse president. Of dat laatste fake news is of niet, laten we u graag zelf ontdekken.

‘Sahara’, 20u15 op NPO 2

Tien jaar geleden was Mauritanië nog een druk oversteekpunt voor migranten uit West-Afrika naar de Canarische Eilanden. Sinds de Spaanse kustwacht samenwerkt met Mauritanië en haar patrouilles heeft opgedreven, is dat echter geen optie meer voor de migranten. Documentairemaker Bram Vermeulen trekt vanavond voor de eerste keer op onderzoek uit.