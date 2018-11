TV TIPS. Survivalstress, kappersavonturen en mutanten IDR

22 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op Vier

Vorige week kon Imke de eliminatie vermijden omdat medekandidaat Robbe - tegen de verwachtingen van z’n kampleden in - zijn stemmen inzette op Fré. Wij zijn heel benieuwd of Imke er ook dit keer in slaagt om in de expeditie te blijven of dat haar laatste uur onherroepelijk geslagen heeft...

‘Radio Gaga’, 21u10 op Een

Ja, wij zijn fan van ‘Radio Gaga’, de human interest-reeks van Joris Hessels en Dominique ‘Dompi’ van Malder waarbij de twee radio maken op locatie. Deze keer zorgen kapper Guy - die nu in Benidorm woont - en ‘Hell’s Angel’-lookalike Eddy voor de nodige animo. Geloof ons: dit zijn 50 minuten televisie waar je geen spijt van zal hebben.

‘Betty Davis: They Say I’m Different’, 23u10 op Canvas

Funk-koningin Betty Davis (73) het Amerikaanse equivalent van La Esterella noemen is misschien wat overdreven, maar net als ‘ons Esther’ heeft Betty voor een paar onvervalste klassiekers gezorgd. Nummers die, dankzij haar suggestieve teksten en gewaagde outfits, er ook nog eens voor gezorgd hebben dat ze haar tijd ver vooruit was. Toegegeven: wij hebben La Esterella nooit met een crop top op het podium gezien.

‘The Gifted’, 22u55 op Q2

Toch meer zin in een portie superhelden? Dan heeft Q2 met ‘The Gifted’ iets perfects voor jou in de aanbieding. Deze reeks speelt zich ook af in het ‘X-Men’-universum, al komen Wolverine, Magneto, Deadpool en co er niet in voor. Het verhaal zelf draait rond de familie Strucker. Zij worden gedwongen om te vluchten wanneer hun kinderen ambetant, euhm, mutant blijken te zijn.

‘Floortje en de ambassadeurs’, 22u25 op NPO 1

In deze vierdelige documentairereeks gaat de Nederlandse presentatrice Floortje Dessing op bezoek bij vier Nederlandse ambassadeurs in het buitenland. In de eerste aflevering gaat ze langs bij Renée Jones-Bos, de eerste vrouwelijke ambassadeur in Rusland. En ook al is de Nederlandse politiek niet dezelfde als de Belgische, het is sowieso boeiend om te zien wat de job van een ambassadeur nu precies inhoudt. In het geval van Jones-Bos blijkt spionage bijvoorbeeld nog steeds een actueel onderwerp...