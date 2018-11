TV TIPS. Superhelden, gangsters én Ricky Gervais IDR

17 november 2018

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Heathrow’, 20u10 op Eén

Ja, wij gaan graag op reis. En daarbij denken we niet meteen aan onze ecologische voetafdruk, want meestal reizen we met het vliegtuig. Om maar te zeggen: we hebben al eens een luchthaven van dichtbij gezien. Precies daarom zijn we ook zo dol op ‘Heathrow’, de Britse realityreeks over - jawel- Heathrow, de grootste en drukste luchthaven van Europa. Vanavond gaat op Eén het vierde seizoen van start.

‘Captain America: Civil War’, 20u30 op VTM

Afgelopen week raakte bekend dat Stan Lee, de bedenker van iedere Marvel-superheld, op 95-jarige leeftijd was gestorven. VTM eert de man door vanavond ‘Captain America: Civil War’ te programmeren. Overigens een uitstekende film uit de franchise, waaruit ook duidelijk blijkt dat zelfs superhelden problemen hebben met politici. Omdat verschillende onder hen de Avengers aan banden willen leggen, ontstaat er ruzie tussen team Iron Man en team Captain America, die uitmondt in een regelrechte oorlog. En zoals dat gaat bij superhelden, gaat dat gepaard met veel coole gevechten en de nodige porties drama.

‘The Godfather’, 20u40 op CAZ

Heb jij dé ultieme gangsterfilm nog nooit gezien? Bestel dan enkele pizza’s, drink een amaretto (of twee, drie, ...) en parkeer jezelf vanaf 20u40 in de zetel voor ‘The Godfather’. Daarin volgen we het wel en wee van Don Vito Corleone, de patriarch van een grote Italiaanse misdaadfamilie in het New York van de jaren ‘40. De film dateert al van 1972, maar heeft nog geen greintje van z’n charme verloren. Geloof ons: er is een reden waarom deze film na al die jaren is blijven hangen in het collectieve filmgeheugen en niet enkel bij oudere generaties een hit is.

‘David Brent: Life on the Road’, 23u20 op BBC 1

Geen zin in superheldenclichés of pasta verorberende gangsters? Dan is de rockumentary ‘David Brent: Life on the Road’ misschien wel iets voor jou. Ricky Gervais kruipt hierin nogmaals in de huid van David Brent het typetje dat hij bedacht voor de Britse televisiereeks ‘The Office’. In ‘David Brent: Life on the Road’ heeft David nog steeds een saai kantoorbaantje, maar hij neemt vrijaf om zijn band uit de jaren 90 nieuw leven in te blazen. Of het ook lukt? Dat gaan we natuurlijk niet verklappen hé!