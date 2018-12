TV TIPS. Stunts van Tom Cruise en een gabber die pianist wil worden IDR

05 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mission: Impossible - Fallout’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

In het zesde deel van deze actiefranchise springt het personage van Tom Cruise achtereenvolgens uit een vliegtuig, rijdt hij met de motor door smalle steegjes en doet hij allerlei fraais met een helikopter. Dit is tevens de film waarbij Tom z’n enkel brak toen hij van een gebouw sprong. Om maar te zeggen: Cruise doet z’n stunts nog steeds zelf. Aanrader!

‘Callboys’, 20u35 op Vier

Ja, we weten het: dit zijn geen nieuwe afleveringen. Maar omdat werkelijk élk excuus goed is om een foto van Matteo Simoni in bloot bovenlijf te geven, willen we ‘Callboys’ toch meegeven als tv-tip. Vanavond ziet u hoe Wes (Stef Aerts) probeert om de Callboys - na zeven maanden slecht management - weer op de rails te krijgen.

‘Brooklyn’, 20u35 op Vitaya

In dit romantische drama volgen we het wel en wee van Ellis (Saoirse Ronan), die in de jaren ‘50 de oversteek maakt van een klein dorpje in Ierland naar de Amerikaanse grootstad New York. Dan is de vraag natuurlijk of Ellis haar draai kan vinden in die heel nieuwe wereld... Voor u ons verwijt dat we voor een kleffe film kiezen: dit verhaal wordt naar een hoger niveau getild door het acteertalent van Saoirse.

‘2Doc: Wognum’, 22u55 op NPO 2

Heb jij zin in een heel ander soort film? Zap dan om 22u55 snel naar de Nederlandse zender NPO 2. Daar zenden ze de documentaire uit die Tim Bary draaide over Matthijs Wognum, een 42-jarige gabber die ervan droomt om klassiek pianist te worden. Hoe Matthijs die twee werelden probeert te verzoenen? Jump for joy, want straks kom je het effectief te weten.