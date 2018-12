TV TIPS. Sexy Sherlock, potsierlijke jurken en ander drama IDR

01 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘27 Dresses’, 22u45 op VTM

'Always the bridesmaid, never the bride’ lijkt wel op het lijf geschreven van Jane, vertolkt door Katherine Heigl. Zij is al 27 keer bruidsmeisje geweest, maar is zelf nog niet getrouwd. Helaas voor Jane wordt de man waarop zij stapelverliefd is, helemaal smoor op haar zus. En dat kan Jane natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. Een romantische feelgoodfilm!

‘Sherlock Holmes’, 20u30 op Vier

Toegegeven, het verhaal van Sherlock Holmes is al meermaals verteld. Maar geloof ons, de versie van regisseur Guy Ritchie - de ex van popster Madonna - blijft erg aangenaam. De keuze voor Robert Downey Jr. als Sherlock is er eentje die wij alleen maar kunnen toejuichen, want Robert maakt van z’n personage een heerlijk ironische en sexy dandy. En ook het verhaal weet te bekoren. Sherlock en Watson, in deze versie gespeeld door Jude Law, nemen het op tegen Lord Blackwood, die over duistere krachten lijkt te beschikken. Spanning, suspense en het nodige gegniffel verzekerd!

‘The Maze Runner’, 20u35 op Q2

Soms moet je het voor de titel van je film niet te ver zoeken. Neem nu ‘The Maze Runner’. Want jawel, deze film gaat effectief over een jongen die door een doolhof rent. Hoe dat afloopt, kan u vanaf 20u35 op Q2 ontdekken.

‘Undercover’, 22u40 op NPO 2

Geen zin in films? Dan heeft NPO 2 de eerste aflevering van ‘Undercover’ in de aanbieding. Dit zesdelige Britse rechtbankdrama focust op het personage van Maya Cobbina (Sophie Okonedo), de eerste zwarte openbare aanklager. Zij is al twintig jaar vergeefs aan het vechten voor de vrijlating van een man, die valselijk van moord werd beschuldigd.