TV TIPS. Saartje probeert alweer een man te verslaan en een onverklaarbare goesting in wafeltjes. Donderdag 1 oktober IDR

01 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op de man af’, 20u40 op Een

Een nieuwe week, een nieuwe aartsmoeilijke uitdaging voor ‘Saartje Vandendriessche’ in ‘Op de man af’. Vorige keer daagde Viktor Verhulst haar uit voor een biatlon (een combinatie van langlaufen en met een karabijn schieten). Deze week mag Saartje met Sean Dhondt naar een zonnig strand, waar ze beiden proberen uit te blinken in de discipline lifesaving. Ze leven beiden nog, voor wie het zich afvraagt.

‘Suzi Q: The Movie’, 23u10 op Canvas

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Op Canvas kunnen meerwaardezoekers immers iets bijleren over muzikante Suzi Q, die een lans brak voor vrouwen in het rockwereldje. Onder andere Joan Jett, Debbie Harry en Alice Cooper - een an, voor zij die dat niet weten - komen iets meer vertellen over de dame achter nummers zoals ‘Daytona Demon’, ‘Can the Can’ en ‘48 Crash’.

‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’, 20u40 op VTM

Ze moesten noodgedwongen pauzeren door het coronavirus, maar sinds enkele weken gaat de strijd in ‘Mijn Keuken Mijn, Restaurant’ onverbiddelijk verder. De overgebleven duo’s krijgen vanavond juryleden Sergio Herman en Marcelo Ballardin over de vloer. Zij komen niet alleen proeven, ze willen ook weten of de duo’s hun goede raad hebben opgevolgd...

‘Bij ons op het kamp’, 20u35 op Vijf

In het nieuwe Nederlandse realityprogramma ‘Bij ons op het kamp’ krijgen we acht weken lang een inkijkje in de bijzondere gemeenschap der woonwagenbewoners. In de derde aflevering leren we een clip opnemen niet altijd even simpel is. Alsjemenou!