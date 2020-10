TV TIPS. Saartje geeft weer het beste van zichzelf en hoera, muziek! Donderdag 8 oktober IDR

08 oktober 2020

TV

‘Op de man af’, 20u40 op Een

Een nieuwe week, een nieuwe aartsmoeilijke uitdaging voor ‘Saartje Vandendriessche’ in ‘Op de man af’. Vorige keer daagde Sean Dhondt haar uit om hem te verslaan in de discipline lifesaving. Deze week wordt Saartje uitgedaagd door ‘Thuis’-acteur Nawfel Bardad-Daidj om hem te verslaan tijdens een wedstrijdje snowkiten. Daarbij leg je 100 meter af op skilatten, terwijl je voortgetrokken wordt door een kite. En nee, wij snappen daar ook het nut niet van.

‘Bryan Ferry: don’t stop the music’, 23u10 op Canvas

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Op Canvas kunnen meerwaardezoekers immers iets bijleren over de Britse zanger Bryan Ferry, de frontman van Roxy Music en naast David Bowie een van de grondleggers van de glamrock. De moeite om te bekijken dus.

‘Gert Late Night’, 21u35 op Vier

Boehoe, want het is alweer de laatste dag deze week dat we de avonturen van Gert Verhulst en James Cooke op de Evanna kunnen volgen. Al zijn we er zeker van dat het duo ook vandaag voor spetterende televisie zal zorgen!

‘Papa heeft een seksshop / A Very British Sex Shop’, 21u45 op VTM 2

Wat als... je vader een reeks seksshops uitbaat in de Britse badplaats Bighton? We zouden het begot niet weten, maar gelukkig hoeven we ook geen passend antwoord klaar te hebben. De nieuwe realityreeks ‘Papa heeft een seksshop’ neemt ons immers mee in de wereld van de Britse familie Robinson, die precies dat doet.

‘Bij ons op het kamp’, 20u35 op Vijf

In het nieuwe Nederlandse realityprogramma ‘Bij ons op het kamp’ krijgen we acht weken lang een inkijkje in de bijzondere gemeenschap der woonwagenbewoners. In deze vierde aflevering krijgen we tien hoe het doopfeest van Liesbeths neefje eruitziet. Benieuwd of dat net zo bevreemdend is als de naamgeving bij woonwagenbewoners...