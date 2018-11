TV TIPS. Rode Neuzen Dag XL, Tienerprostitutie en een Schotse zombie IDR

30 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Rode Neuzen Dag XL’, 20u40 op VTM

Als afsluiter van de derde editie van Rode Neuzen Dag bouwen Koen Wauters en Jonas Van Geel een feestje in het Antwerpse Sportpaleis. Het wordt een bonte avond met heel veel humor, pakkende getuigenissen en tal van straffe muzikale acts. Dit alles wordt in goede banen geleid door het nieuwe presentatorsduo An Lemmens en Niels Destadsbader.

‘Dancing with the Stars’, 20u35 op VIER

Voor de kandidaten van ‘Dancing with the Stars’ begint het nu echt spannend te worden. Ze zijn nog met vier, en drie van hen zullen vanavond een plaatsje in de finale veroveren. Dat doen ze door elk dit keer twee volwaardige dansen te brengen. Wie slaagt en wie valt af? Wij zijn alvast benieuwd!

‘Baby’, vanaf vandaag op Netflix

Na ‘13 Reasons Why’ en ‘Insatiable’ heeft Netflix met ‘Baby’ alweer een controversiële reeks in de aanbieding. Die serie gaat over een prostitutieschandaal in Italië, waarbij jonge meisjes in dure bordelen gingen bijklussen om een luxeleventje te kunnen leiden. Of deze serie echt zo schandalig is als de Amerikanen zeggen, kan u vanaf vandaag ontdekken.

‘Le Ciel Flamand’, 21u20 op Canvas

Monique baat samen met haar dochter Sylvie het bordeel ‘Le Ciel Flamand’ uit op de grens van West-Vlaanderen en Frankrijk. Eline, het jonge dochtertje van Sylvie, is gefascineerd door de werkplek van haar mama en oma, maar mag er absoluut niet komen. Niet dat die maatregel kan baten, want het meisje wordt misbruikt teruggevonden. Vervolgens ontspint er zich een zoektocht naar de dader. Geloof ons: deze film grijpt je tot het einde naar de keel. Aanrader!

‘Belgica’, 20u35 op Q2

Deze week lijkt regisseur Felix Van Groeningen overal te zijn. Zo loopt ‘Beautiful Boy’ in de zalen, was eerder deze week ‘The Broken Cirle Breakdown’ op tv en is het nu de beurt aan ‘Belgica’. Daarin vertelt Van Groeningen het verhaal van de Gentse broers Frank en Jo, die beslissen om samen een café te openen: Belgica. Ook al denk je dat een film over een Gentse kroeg niet jouw ding is, alleen al de soundtrack van Soulwax maakt het geheel toch vree wijs!

‘Highlander’, 20u40 op CAZ

Hoeft het voor jou allemaal niet zo serieus te zijn? Zap dan om 20u40 naar CAZ, want zij schotelen met ‘Highlander’ een echte cultfilm voor. Doorspekt met actie, vreselijke kostuums en een soundtrack van Queen, staat dit filmspektakel uit 1986 garant voor twee uur genieten. Het verhaal is even eenvoudig als entertainend: een Schotse krijger sterft op het slagveld, maar komt vervolgens opnieuw tot leven. Want - oh verrassing - de krijger behoort tot een ras van de onsterfelijken. Een zombiefilm, maar dan met iets meer appetijtelijke zombies, quoi.