TV TIPS. Racisme in het Amerika van de fifties en welke prijzen worden nu weer gewonnen in ‘Het Rad’? Maandag 17 augustus IDR

17 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Lovecraft Country’, vanaf vandaag op Play



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eerlijk is eerlijk: wij weten dat ze bij HBO gene kattenpis maken. En dus zijn we erg benieuwd naar hun reeks ‘Lovecraft Country’, die vanaf vandaag ook te bekijken valt via Play. De serie is een verfilming van het gelijknamige boek van de Amerikaanse auteur Matt Ruff en speelt zich af in het Amerika van de fifties, toen racisme in de Southern States nog schering en inslag was en discriminerende wetten de gewoonste zaak van de wereld waren. Te midden van al die ellende, moeten drie zwarte Amerikanen op zoek naar de vader van een van hen. Geloof ons: topserie!

‘De zomer van’, 21 uur op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Regi, Niels Albert en Natalia. Eerstgenoemde vertelde eerder al in het programma hoe hij door Niels Destadsbader een trauma opliep.

‘De Bunker’, 21.50 uur op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wie deze televisionele tips (af en toe eens) leest, weet dat wij enorm grote fans zijn van misdaadseries. En dus kunnen we vandaag ook niet anders dan ‘De Bunker’ aanprijzen. VTM haalt deze reeks uit 2015 over een Antwerpse cel van de Staatsveiligheid immers nog eens vanonder het stof. Onder leiding van hun chef Pierre Mertens (Filip Peeters) moet het team - net als enkele jaren geleden begot! - dit keer proberen om ontstane spanningen tussen joden en moslims te ontzenuwen...

‘Het Rad’, 21.20 uur op VIER



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Het Rad’ blijft scoren. Ook vorige week kon presentator Peter Van de Veire op zijn elan doorgaan en wist hij opnieuw meer dan een half miljoen kijkers te charmeren. Of hem dat vandaag - samen met drie kandidaten die ook nu weer aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen - ook lukt, zal straks blijken. Draaien maar!