TV TIPS. Overspel, bedrog én een uiterst prangende vraag: wie moet na Otter het masker afzetten? Vrijdag 9 oktober IDR

09 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Beverly Hills Cop’, 23u30 op Een

Zin in een geweldig grappige actiekomedie? Look no further, want Een zendt om 23u30 uur het eerste deel van ‘Beverly Hills Cop’ uit. Daarin volgen we de avonturen van de grofgebekte agent Axel Foley (Eddie Murphy). Wanneer zijn goede vriend Mikey vermoord wordt, trekt Axel in z’n eentje op onderzoek uit. Zijn speurtocht naar de moordenaar brengt hem naar een kunsthandelaar in Beverly Hills. Hoe dat afloopt? Daarvoor zal je moeten kijken, want wij verklappen het lekker niet.

‘The Masked Singer’, 20u40 op VTM

‘The Masked Singer’, de nieuwe vrijdagavondshow bij VTM, kon ook vorige week meer dan een miljoen kijkers bekoren. Zij mochten vanuit hun luie zetel mee raden en ontdekken dat de derde afvaller - otter voor de vrienden - niemand minder dan Sam Bettens bleek te zijn. Om dat gemis te doen vergeten, doet vanavond een geweldig extra jurylid haar intrede: Ingeborg. Door de wind, door de regen en door de kostuums zal ze proberen om de deelnemers te ontmaskeren.

‘Temptation Island USA’, 20u35 op Vijf

Twee weken geleden kon je nog zien hoe ‘Temptation Island USA’-deelnemer David z’n relatie volledig naar de kl**** hielp. Hij moet nu leren leven met de gevolgen van z’n gedrag. Of dat ook lukt, ontdek je vanaf 20u35 op Vijf.

‘Moonlight, 22u40 op NPO 2

Hij won in 2019 nog de Oscar voor beste mannelijke bijrol dankzij z’n vertolking in ‘Green Book’, maar twee jaar eerder sleepte acteur Mahershala Ali dat beeldje ook al eens in de wacht. Dat deed hij dankzij z’n glansprestatie in het drama ‘Moonlight’. Terecht ook, want zijn vertolking van de Cubaanse drugdealer Juan blijft aan je lijf kleven. En als je ons niet gelooft: kijken maar!