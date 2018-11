TV TIPS. Moordenaars, een prinses en Swami Bami IDR

26 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

'Winteruur’, 23u10 op Canvas

Literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Vanavond komt Clement Peerens langs. Wij hopen dat Clement ‘Gij se lelijk foorwijf’ voordraagt. Gewoon, omdat het kan.

‘Kill Bill: Vol.1', 20u35 op Q2

In dit eerste deel van Quentin Tarantino’s meesterlijke ode aan de betere B-film draait alles om huurmoordenares The Bride (rol van Uma Thurman, nvdr), die op haar eigen bruiloft wordt neergeschoten. Dat gebeurde door haar voormalige handlangers, die handelen in opdracht van haar ex-baas Bill. The Bride overleeft de aanslag, maar door een kogel in haar hoofd ligt ze weliswaar eerst vier jaar in coma. Wanneer ze ontwaakt, is ze vastbesloten om wraak te nemen.

‘The Princess Diaries’, 20u35 op Vitaya

Heb jij geen behoefte aan huurmoordenaars en wil jij liever wegdromen? Dan moet je naar Vitaya zappen. Zij zenden vanavond ‘The Princess Diaries’ uit met een nog erg jonge Anne Hathaway in de hoofdrol. Ze speelt Mia, een Amerikaans schoolmeisje, die plots te horen krijgt dat ze een echte prinses is. Haar grootmoeder komt haar halen om haar een echte prinsessenopvoeding te geven. Spoiler: dat loopt niet van een leien dakje.

‘Scream’, 20u35 op Zes

Vind jij prinsessenfilms nog niet eng genoeg? Dan heeft Zes met ‘Scream’ een goed alternatief. Sidney Prescott (Neve Campbell) wordt om een of andere reden het doelwit van een gemaskerde moordenaar die het lot van z’n slachtoffers bezegelt met triviale vragen over horrorfilms. Journaliste Gale Weathers (Courteney Cox) is vastbesloten om de identiteit van de moordenaar te achterhalen. Of het haar ook lukt, ontdek je vanavond!