TV TIPS. Moord, Mr. Grey en een Belgisch prijsbeest IDR

28 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Broken Circle Breakdown’, 20u35 op Vitaya

Wie denkt dat ‘Beautiful Boy’ de enige film is waarin regisseur Felix Van Groeningen laat zien wat hij in z’n mars heeft, die heeft het grondig mis. Getuige daarvan: ‘The Broken Circle Breakdown’. Daarin schetst Van Groeningen het verhaal van Elise (Veerle Baetens) en Didier (Johan Heldenbergh). Zij worden verliefd en krijgen een dochtertje, Maybelle. Maar wanneer het meisje zes is, wordt ze ernstig ziek en dat heeft uiteraard z’n weerslag op de relatie van Elise en Didier. De film werd internationaal overladen met prijzen. Geheel terecht, want deze film grijpt je echt naar de keel.

‘Lois’, 21u25 op NPO 1

Is het verhaal van ‘The Broken Circle Breakdown’ je nét iets te zwaar? Zap dan snel naar NPO 1. De Nederlandse zender start vanavond immers met ‘Lois’, een driedelige thriller rond rechercheur Lois Elzinga. Wanneer zij met een reeks moorden in haar stad te maken krijgt, leidt het spoor naar een schijnbaar onbestaande vrouw.

‘Death and Nightingales’, 22u00 op BBC 2

Oké, wij denken bij het horen van Jamie Dornan onmiddellijk aan z’n rol als Mister Grey in de ‘50 Shades’-films. maar de Ierse acteur heeft ook nog andere acteerprestaties op z’n conto staan. Zoals de rol van Liam Ward in ‘Death and Nightingales’ bijvoorbeeld. BBC 2 zendt vanavond het eerste deel uit van dit driedelige kostuumdrama. Mr. Grey - ahum - Mr. Ward will see you now...