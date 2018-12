TV TIPS. Misdadigers, witwaspraktijken en een geheime organisatie IDR

02 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mediterranean with Simon Reeve’, 20u50 op Canvas

Vanavond geeft Canvas het eerste deel van ‘Mediterranean with Simon Reeve’, een vierdelige reportagereeks waarin de Brit Simon Reeve het Middellandse Zeegebied verkent. Zijn eerste halte is Malta, een paradijs voor witwaspraktijken en georganiseerde misdaad. Ook in Simons volgende bestemming, de Italiaanse regio Calabrië, tiert de misdaad welig. Of Simon wakker geworden is met een afgehakt paardenhoofd in z’n bed, kan u vanaf 20u50 zelf ontdekken op Canvas.

‘Kingsman: The Secret Service’, 20u20 op VTM

In deze Britse actiekomedie volgen we het wel en wee van Eggsy (Taron Egerton), die z’n dagen vult met in de pub zitten. Tot geheim agent Harry Hart (Colin Firth) Eggsy onder z’n hoede neemt. Dat dit niet van een leien dakje loopt, kon u waarschijnlijk zelf ook al voorspellen...

‘Once Upon a Time in the West’, 20u40 op CAZ

Geen zin in een komische film? Dan heeft CAZ het perfecte alternatief voor jou. Zij zenden ‘Once Upon a Time in the West’ uit, waarin Charles Bronson - minstens zo’n grote held als Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme én Chuck Norris samen - in de huid kruipt van Harmonica, een eenzame man die een weduwe beschermt. De rest van het verhaal gaan we niet verklappen, maar dit is wel dé absolute klassieker onder de spaghettiwesterns, als je het ons vraagt. Extra pluspuntje: de prachtige muziek van de Italiaanse componist Ennio Morricone.

‘Borsalino’, 20u50 op ARTE

Zijn actiekomedies en spaghettiwesterns echt niets voor jou? Dan heeft ARTE met ‘Borsalino’ nog een gangsterfilm in de aanbieding. De film speelt zich af in het Marseille van de jaren ‘30 en volgt gangsters Roch Sifredi (Alain Delon) en Francois Capella (Jean-Paul Belmondo). Wanneer Siffredi vrijgelaten wordt uit de gevangenis, ontdekt hij dat z’n vriendin nu een koppel vormt met Capella. De twee mannen besluiten echter om deze vrouwenkwestie niet tussen hen te laten komen en ze zijn vastbesloten om de touwtjes over de lokale onderwereld in handen te krijgen. Het Britse filmblad Empire Magazine omschreef de film als ‘een van de twintig beste gangsterfilms... die je nog nooit gezien hebt.’ U moest al klaarzitten!