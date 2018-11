TV TIPS. Massamoord, McDreamy en een mogelijke Emmy. IDR

19 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

TV ‘The truth about the Harry Québert affair’, vanaf vandaag op Play More

Oké, we geven het toe: wij hebben een klein beetje gehuild toen bekend raakt dat Patrick ‘McDreamy’ Dempsey niet meer te zien zou zijn in ‘Grey’s Anatomy’. Zeggen dat we nachtenlang gebeden hebben om een nieuwe reeks waarin Patrick ons kan laten zwijmelen is overdreven, maar ons hart maakte wel een vreugdesprongetje dankzij Play More. Zij hebben vanaf vandaag ‘The truth about the Harry Québert affair’ in hun programmatie zitten, waarin Dempsey opnieuw z’n kunstjes mag etaleren. Dit keer kruipt hij in de huid van Harry Québert, een schrijver die verdacht wordt van de moord op een tienermeisje.

‘Jonestown: terror in the Jungle’, 23u20 op Canvas

Veertig jaar geleden overtuigde de Amerikaanse sekteleider Jim Jones zijn meer dan 900 volgelingen van de People’s Temple om collectief zelfmoord te plegen. Een onwaarschijnlijke daad, die tot op de dag van vandaag documentairemakers blijft intrigeren. In ‘Jonestown: Terror in the Jungle’ spit regisseur Shan Nicholson uit hoe het zo ver is kunnen komen. Geloof ons: je hebt geen thrillers nodig om ongemakkelijk in de zetel te schuifelen.

‘Niveau 4', 20u35 op Vier

Zoek jij je horrorverhalen liever wat dichter bij huis? Dan biedt ‘Niveau 4' het perfecte alternatief. Reportagemaker Eric Goens gaat mee op patrouille met de politiekorpsen van Hasselt, Sint-Niklaas en Aalst en laat zien dat het allesbehalve rustige provinciestadjes zijn. Ons respect voor de lange arm der wet is (toch een beetje) toegenomen.

‘Hoe zal ik het zeggen?’, 20u35 op VTM

Vanavond start op VTM het tweede seizoen van het candid-cameraprogramma met comedian Jens Dendoncker. En net als vorig jaar neemt Jens ook dit keer nietsvermoedende bekende en onbekende mensen beet. Vanavond krijgt collega-comedian Alex Agnew het alvast zwaar te verduren. Hij blijkt een ontzettend slechte verliezer te zijn. Hopelijk geen voorteken voor vannacht, want dan weet programmabedenker Tim Van Aelst of hij met ‘Hoe zal ik het zeggen’ een derde Emmy in de wacht sleept. Wij duimen alvast van wel!