TV TIPS. Kan Casa Amor de koppels in ‘Love Island’ door elkaar schudden en hoe ambetant is overgewicht nu echt? Dinsdag 22 september IDR

22 september 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Travels with my father S4’, vanaf vandaag op Netflix



Ja, er zijn - ondanks de coronacrisis - nog steeds een berg reisprogramma’s waar je even bij kan wegdromen. Maar een van de leukste formats van de afgelopen jaren vinden wij ‘Travels with my father’, waarin de Britse komiek Jack Whitehall met z’n - u raadt het nooit, maar kom - hoogbejaarde vader Michael op reis gaat. In het eerste seizoen trokken de twee naar Azië, waarbij vooral het gemopper van Michael over backpackers ons deed gniffelen. In het tweede seizoen gingen vader en zoon naar Oost-Europa, waar Jack dan weer opviel omdat hij ‘epic sax guy’ (tip: als u niet weet wie dit is, dan kan internet raad brengen) in levende lijve kon ontmoeten. Voor de derde reeks trok het duo dan weer naar Amerika. Deze keer is Australië aan de beurt. Als de afleveringen ook maar half zo goed zijn als de trailer, dan zijn wij nu al tevreden!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Presentatrice Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen. Vanavond is het de beurt aan mensen met obesitas. Enkele onder hen geven eerlijk antwoord op de vragen die ze gesteld krijgen. Straffe televisie, ook nu weer.

‘Snackmasters’, 20u40 op VTM



Altijd al eens willen weten hoe moeilijk het is om een snack na te maken? Dan is ‘Snackmasters’ op VTM helemaal jouw programma. In de aflevering van vanavond zoeken Piet Huysentruyt en jonge leeuw Anne-Sophie Breysem, bekroond als ‘Ladychef of the Year’ in 2015 en chef van restaurant ‘Ansoler’ in Hasselt, naar het perfecte recept om Grills-chips na te bootsen. een pakje paprikachips was te gemakkelijk, vermoeden we.

‘Love Island’, 21u30 op Vijf



Eerlijk? Wij zijn nog altijd een beetje aan het bekomen van de - in onze ogen onterechte - exit van Lisa. Gelukkig hebben de makers van ‘Love Island’ voor vanavond een nieuwe en spannende plot twist op het menu staan. Zo krijgen de heren namelijk te horen dat ze naar Casa Amor mogen, waar een heel legertje nieuwe Islanders op hen wacht. Benieuwd wie gaat bezwijken voor de charmes van deze nieuwe lading wulpse singles...