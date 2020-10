TV TIPS. Kamal komt zich weer moeien en de afvalrace is nu echt ingezet bij Love Island Woensdag 7 oktober IDR

07 oktober 2020

‘Andermans zaken’, 20u40 op Een

‘Voor elk probleem een oplossing’, zo luidt een oude volkswijsheid. Maar ‘t is ook een prima uitgangspunt voor een programma, zo blijkt. In ‘Andermans zaken’ gaat komiek - en zakenman - Kamal Kharmach zes weken langs bij ondernemers die met een probleem worstelen. Vanavond is House Raccoon, een bedrijf in designpotten aan de beurt. Eigenaars Anneleen en Nathan vinden het niet leuk om winkeltje te spelen, en dus proberen ze (op bijzonder onsuccesvolle wijze) hun gerief te slijten via hun sociale mediakanalen.

‘Een echte job’, 20u35 op VTM

De VTM-gezichten beginnen stilaan gerodeerd te raken tijdens hun stage als verpleegkundige in het UZ Gent. Dat demonstreren ze vanavond ook weer met verve op hun verschillende afdelingen. Wij zouden het allemaal niet kunnen, om eerlijk te zijn...

‘Niveau 4 Gent’, 20u35 op Vier

Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van ‘Niveau 4 Gent’. Ook dit keer zijn wilde achtervolgingen, arrestaties, drugscontroles en -razzia’s schering en inslag. Spannend!

‘Love Island’, 20u35 op Vijf

Deze week was niet enkel te zien hoe Eilish en Gianni als allereerste ‘Love Island’-koppel hun relatie officieel maakten, we moesten ondertussen ook afscheid nemen van Nederlanders Naomi en Koen. Dat zorgt ervoor dat er nog vijf koppels in de villa zitten, maar er mogen er slechts vier naar de grote finale op zondag. Stressen dus...