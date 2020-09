TV TIPS. Je relatie testen onder het toeziend oog van Mark Wahlberg en wie moet zijn vermomming afwerpen? Vrijdag 25 september IDR

25 september 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Keeping Faith’, 22u15 op Een



Waar is de man van Faith (Eve Myles) naartoe? Wij hebben er, net als het hoofdpersonage in deze dramaserie, totaal geen idee van. Maar misschien geeft deze uitstekende Welshe reeks over enkele weken haar geheimen wel prijs...

‘The Masked Singer’, 20u40 op VTM



The Masked Singer, de nieuwe vrijdagavondshow bij VTM, heeft zijn start niet gemist. Zo kon de eerste aflevering maar liefst 1,3 miljoen kijkers bekoren. Zij mochten vanuit hun luie zetel mee raden en ontdekken dat de eerste afvaller - monster voor de vrienden - niemand minder dan Bart Tommelein bleek te zijn. Om dat gemis te doen vergeten, doet vanavond een nieuw personage haar intrede: de mysterieuze zeemeermin.

‘Oblivion’, 20u35 op Vier



Tom Cruise die andermaal de wereld wil redden. Tot daar onze bondige samenvatting van ‘Oblivion’, een avonturenfilm die zich afspeelt in 2077. Met een beetje geluk zijn wij dan net negentig geworden én hebben we al onze tanden nog.

‘Temptation Island USA’, 20u35 op Vijf



Vorige week kon je nog zien hoe ‘Temptation Island USA’-deelnemer David het moeilijk begint te krijgen om z’n relatie in stand te houden. Of hij deze week zal zwichten voor de wulpse trucjes van de verleidsters, ontdek je vanaf 20u35 op Vijf!