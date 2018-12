TV TIPS. Hét showbizzfeestje van het jaar, een verdwenen prinses en andere mysteries IDR

06 december 2018

‘American Crime’, seizoen 1& 2 vanaf vandaag op Play

Ben je ‘Play’-abonnee? Dan heb je geluk, want vanaf vandaag biedt Telenet je de kans om de eerste twee seizoen van ‘American Crime’ te bingewatchen. Ieder seizoen draait om één welbepaalde misdaad. Geloof ons: deze reeks is een aanrader!

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op Vier

Vorige week slaagde expeditielid Robbe erin om tijdens z’n duel met Arnaude op winnaarseiland als eerste een ticket te bemachtigen voor de halve finale. Arnaude, Nele en Anton moeten nog een onderling duel uitvechten voor die twee andere plaatsjes. Wie van hen slaagt in dat opzet en wie moet de expeditie alsnog verlaten? Je ontdekt het vanaf 20u35!

‘Story Showbizz Awards 2018’, 22u25 op Vijf

Ja, we geven het grif toe: wij zijn nog steeds aan het bekomen van hét showbizzfeestje van het jaar. En omdat ze bij Vijf precies weten dat wij misschien een klein zwart gaatje hebben na al die lekkere drankjes, zenden zij de hele show integraal uit vanaf 22u25. Merci!

‘Pineapple Express’, 20u40 op CAZ

Dale Denton (Seth Rogen) komt via zijn dealer Saul (James Franco) aan ‘Pineapple Express’, een nieuwe en zeldzame wietsoort. Dale komt echter in de problemen wanneer hij getuige is van een brutale moord en z’n joint domweg achterlaat op de plaats delict. Deze film is dan wel tien jaar oud, je blijft gniffelen met de fratsen van Seth Rogen en James Franco.

‘Escape from Dubai: The Mystery of the Missing Princess’, 22u op BBC 2

In februari stapte prinses Latifa van Dubai, de 32-jarige dochter van Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, aan boord van een boot om een nieuw leven te beginnen in Amerika. Na enkele dagen werd Latfa onderschept door Indiase commando’s en sindsdien werd ze niet meer gezien...