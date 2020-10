TV TIPS. Het patsergedrag van Matteo Simoni en de terugkeer van Alleen Elvis blijft bestaan Zaterdag 10 oktober IDR

10 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Alleen Elvis blijft bestaan’, 22u10 op Canvas

Hij staat bekend als een van de grootste namen in de Nederlandse literatuur, schrijver Tommy Wieringa. Niet meer dan logisch dus dat Thomas Vanderveken de kosmopolitische Nederlander vroeg om het tiende seizoen van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ op gang te trappen. Dat verloopt nog steeds volgens de geijkte formule: er ontstaat een gesprek aan de hand van een aantal beeldfragmenten die door de gast (in dit geval Wieringa dus) gekozen worden.

‘Walk the line’, 22u45 op VTM

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Het levensverhaal van Johnny Cash, op een weergaloze manier vertolkt door Joaquin Phoenix. Reese Witherspoon, die in de huid kroop van Johnny’s grote liefde June Carter-Cash, sleepte met haar acteerprestatie zelfs een Oscar in de wacht. Om maar te zeggen: dit is een film die je moet gezien hebben. Zelfs als je niet van countrymuziek houdt, ja.

‘Love Island’, 21u30 op Vijf

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Morgen weten we eindelijk wie het tweede seizoen van ‘Love Island’ wint. Dat koppel volgt niet alleen in de voetsporenvan Aleksandra en Denzel, ze mogen ook 25.000 euro mee naar huis nemen. Logisch dus dat de overgebleven Islanders met stresskes kampen. En dan zijn er - zoals eerder deze week - geeneens baby’s in de buurt!

‘Patser’, 22u35 op NPO 3

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Hoera, want vanavond kan je nog eens kijken naar ‘Patser’, de film waarmee regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah hun visitekaartje afgaven in Hollywood. Logisch ook, want dit gangsterepos - dat zich afspeelt in Antwerpen - ontpopt zich al vanaf de eerste minuten tot een flitsende adrenalinetrip. Een wijze raad van onzentwege: de vijanden van de zogenaamde yogasnuivers kunnen zich beter onthouden, want het hele verhaal draait om een cokedeal...