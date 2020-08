TV TIPS. Hekserij in het Amerikaanse leger en woop-woop! That’s the sound of da police! Woensdag 26 augustus IDR

26 augustus 2020

‘De zomer van’, 21u10 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Peter Vanlaet, Piet Huysentruyt en Annie - AKA de bomma uit ‘Familie’ - Geeraerts. Onlangs legde eerstgenoemde nog uit dat hij ooit failliet is geweest. Je moet het maar willen delen met televisiekijkend Vlaanderen, denken wij dan...

‘Niveau 4', 20u35 op Vier



Vanaf vandaag zijn de stoere flikken van ‘Niveau 4' terug op Vier. In het derde seizoen van deze reportagereeks trekt Erc Goens met z’n cameraploeg naar Gent. Ook daar zijn spannende achtervolgingen, arrestaties, drugscontroles en drugsrazzia’s schering en inslag. Die drugsgerelateerde problematiek komt in deze eerste aflevering uitvoerig aan bod. Gelukkig woont rapper KRS-One - die ons inspiratie gaf voor de titel van de televisietips - ver weg in New York en hoeft hij zich over Gentse drugs geen zorgen te maken.

‘Het Rad’, 21u20 op Vier



Minder leuk nieuws dan weer voor de fans van ‘Het Rad’. Presentator Peter Van de Veire zet immers de voorlaatste aflevering van deze spelshow in. Gelukkig vond hij ook vandaag weer drie enthousiaste kandidaten om aan het iconische rad te draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen. Draaien maar!

‘Whitney’, 21u15 op NPO 3



Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Op de Nederlandse zender NPO 3 kan je vanaf 21u15 immers kijken naar ‘Whitney’, een documentaire over het (tragische) leven van zangeres Whitney Houston. Een dame die als zangeres onovertroffen was, maar op het einde van haar leven roemloos ten onder ging aan drank en drugs. Whitney stierf in 2012 nadat ze verdronk in haar badkuip. Zoals we al aanstipten: een weinig glamoureus einde. En dat voor een dame die wereldwijd zo’n 200 miljoen platen verkocht én met films als ‘The Bodyguard’ succesvolle uitstapjes maakte naar het witte doek...

‘Fort Salem’, 23u45 op BBC 1



Mag het allemaal wel wat spannender op woensdagavond? Dan is ‘Fort Salem’ misschien wel jouw ding. Daarin draait alles rond drie heksen die worden gerekruteerd door het Amerikaanse leger. BBC 1 brengt vanavond de eerste twee afleveringen van deze sci-fidramaserie in stelling. Wij vinden dit trouwens sowieso geweldig, al was het maar omdat we de televisietips voor morgen niet willen schrijven als een pad.