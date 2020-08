TV TIPS. Geniale kapsels en een heel scala aan emoties dankzij Sergio Herman Donderdag 20 augustus Isabelle Deridder

20 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Bring it to the people’, 23u00 op Canvas

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Op Canvas kunnen meerwaardezoekers immers iets bijleren over het wereldberoemde Brussels Jazz Orchestra, dat in 1993 werd opgericht.

‘De zomer van’, 21u00 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Tinne Oltmans, Piet Huysentruyt en Koen Wauters. Zo vertelde Tinne eerder nog dat ze vroeger erg gepest werd. Onbegrijpelijk, denken wij dan.

‘Het Rad’, 21u20 op Vier



‘Het Rad’ blijft scoren. Ook vorige week kon presentator Peter Van de Veire op zijn elan doorgaan en wist hij opnieuw meer dan een half miljoen kijkers te charmeren. Of hem dat vandaag - samen met drie kandidaten die ook nu weer aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen - opnieuw lukt, zal straks blijken. Draaien maar!

‘Edward Scissorhands’, 20u40 op CAZ



We zouden hier een heel epistel kunnen schrijven over de triljoenen redenen waarom ‘Edward Scissorhands’ een geweldige film is, maar we gaan het kort houden: Tim Burton regisseert, Johnny Depp acteert.

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 21u00 op NPO 3



Nog steeds een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Voor hun laatste reis trekt het onwaarschijnlijke - olijke - originele (zelf schrappen wat niet past) duo naar Japan. Daar gaan ze onder andere langs bij Geisha’s, trekken ze naar de visveiling van Osaka en neemt Sergio de tijd om z’n doodgeboren zoontje te eren.