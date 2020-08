TV TIPS. Geert Van Rampelberg en een blik achter de schermen bij Duran Duran Woensdag 12 augustus IDR

12 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De zomer van’, 21u00 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Nina Derwael, Regi en Jan Jambon. Topturnster Nina vertelde onlangs nog over de manier waarop ze traint. Benieuwd welke onthullingen er vandaag gaan volgen!

‘De behandeling’, 21u50 op VTM



Geert Van Rampelberg! Geert Van Rampelberg! Geert Van Rampelberg! Geert Van Rampelberg! Geert Van Rampelberg! Geert Van Rampelberg! Voila: zes goede redenen om naar ‘De Behandeling’ te kijken.

‘Het rad’, 21u20 op Vier



‘Het Rad’ kende vorige week een geslaagde vuurdoop. Hopelijk kan presentator Peter Van de Veire deze week op zijn elan doorgaan en weet hij opnieuw meer dan een half miljoen kijkers te charmeren, samen met drie kandidaten die ook nu weer aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen. Draaien maar!

‘Duran Duran: there’s something you should know’, 21u05 op NPO 3

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! De Nederlandse zender NPO 3 brengt immers een docu over de Britse new wave band Duran duran op de buis. Daarin zoomt reportagemaakster Zoe Dobson in op de voorbereiding van de ‘Paper Gods’-tournee van de groep.