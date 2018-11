TV TIPS. Een nieuwe McDreamy, extravagante luxe en mentale problemen IDR

21 november 2018

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘New Amsterdam’, 20u35 op Vijf

Twee dagen geleden maakten wij ons druk dat met het verdwijnen van McDreamy uit ‘Grey’s Anatomy’ er geen knappe televisiedokters meer waren. Ons gezeur heeft blijkbaar indruk gemaakt, want Vijf zendt vanavond de allereerste aflevering uit van ‘New Amsterdam’. Een serie met de voormalige ‘The Blacklist’-acteur Ryan Eggold in de hoofdrol als dokter Max Goodwin. Ons hoor je tussen 20u35 en 21u25 alvast niet klagen!

‘Growing up Gay’, 21u30 op Eén

Olly Alexander, de frontman van de Britse popgroep Years & Years, maakt er geen geheim van dat hij homo is. En hij maakt er ook geen geheim van dat dit niet altijd even gemakkelijk werd onthaald door z’n omgeving. Olly kreeg in z’n jeugd immers heel wat homofobe opmerkingen naar z’n hoofd geslingerd. Daarom is de zanger de ideale spreekbuis om mentale problemen bij LGBTQ+-jongeren aan te kaarten. Geloof ons: hier word je even stil van.

‘Twelve Monkeys’, 22u30 op Q2

Science fiction met Brad Pitt en Bruce Willis, geregisseerd door ‘Monthy Python’-lid Terry Gilliam. Hoeveel redenen moeten we u feitelijk nog geven voor u als de bliksem naar Q2 zapt?

‘Vuitton: Behind the Scenes’, 22u30 op Vitaya

Zit uw lief ook al subtiele hints te droppen over haar kerstcadeau? En is dat - helaas voor uw portefeuille - iets van luxemerk Louis Vuitton? Dan heeft Vitaya met ‘Vuitton: Behind the Scenes’ een goedkope oplossing in de aanbieding. Let wel: wij zijn niet verantwoordelijk voor opgelopen blauwe ogen als vrouwlief dit té cheap vindt...