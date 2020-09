TV TIPS. Een nieuw duel voor Saartje en geklungel tijdens ‘Mijn keuken mijn restaurant’ Donderdag 24 september IDR

24 september 2020

TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op de man af’, 20u40 op Een

Een nieuwe week, een nieuwe aartsmoeilijke uitdaging voor ‘Saartje Vandendriessche’ in ‘Op de man af’. Dit keer wil Viktor Verhulst haar bekampen in de biatlon-discipline. Voor de niet-kenners onder ons: een combinatie van langlaufen en met een karabijn schieten. Klinkt gevaarlijk.

‘Mijn keuken mijn restaurant’, 20u40 op VTM



Ze moesten noodgedwongen pauzeren door het coronavirus, maar sinds enkele weken gaat de strijd in ‘Mijn keuken mijn restaurant’ onverbiddelijk verder. De overgebleven duo’s draaien vanavond hun eerste service in de nieuwe pop-ups. En jawel, dat loopt bij sommigen net iets vlotter dan bij anderen...

‘Gert Late Night’, 21u35 op Vier

Ze brachten de voorbije drie weken door in Blankenberge, maar sinds deze week ligt de Evanna weer voor anker in Antwerpen. Benieuwd wat presentatoren Gert Verhulst en James Cooke uit hun hoed zullen toveren om deze eerste week aan het MAS in schoonheid af te sluiten!

‘Bij ons op het kamp’, 20u35 op Vijf



In het nieuwe Nederlandse realityprogramma ‘Bij ons op het kamp’ krijgen we acht weken lang een inkijkje in de bijzondere gemeenschap der woonwagenbewoners. In de eerste aflevering - die vorige week te zien was - leerden we iets bij over de naamgeving bij zigeunerfamilies. Deze week leren we dan weer Liesbeth kennen. Zij is op zoek naar een passende outfit voor het doopfeest van haar neef...