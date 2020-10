TV TIPS. Een nieuw avontuur in Château Planckaert en wie wint het tweede seizoen van Love Island? Zondag 11 oktober IDR

11 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Château Planckaert’, 20u00 op Een

Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van ‘Château Planckaert’, een realityreeks rond de bekendste koersfamilie van ons land. In deze aflevering wordt onder andere duidelijk hoe stamvader Eddy zich voelt als hij terugdenkt aan de tienerzwangerschap van dochter Stephanie.

‘Undercover’, 20u35 op Een

Geen zin om te zappen na de verbouwavonturen van de familie Planckaert? Goed nieuws, want je kan ook gewoon blijven hangen voor de zesde aflevering van het tweede seizoen van ‘Undercover’. Daarin heeft Bob (Tom Waes) z’n handen nog steeds meer dan vol met de broers Berger. En het lijkt er niet op te gaan verbeteren...

‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge’, 21u00 op VTM

We weten het: ook deze vijfde ‘Pirates’-film wordt om de zoveel keer herhaald. En dat zou er doorgaans voor zorgen dat deze titel niet de tv-tips haalt, maar in het geval van ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’ zijn we - voor een keertje dan toch - vergevingsgezind. Want: Johnny Depp is niet alleen de meest sexy piraat op je televisiescherm, het is ook gewoon een geweldige film vol humor, actie en avontuur!

‘Iron man’, 20u35 op VTM 3

Mensen die ons een beetje kennen, weten dat wij een zwak hebben voor de Amerikaanse acteur Robert Downey Jr. En daarom juichen wij het ook toe dat ze op VTM 3 ‘Iron man’ programmeren, waarin de acteur voor de allereerste keer in de huid kruipt van de briljante uitvinder Tony Stark.

‘Love Island’, 21u30 op Vijf

Hoera! Vandaag weten we ein-de-lijk welk koppel het tweede seizoen van ‘Love Island’ wint en met liefde - of in ieder geval: met 25.000 euro - naar huis mag. Onlangs vonden de kijkers nog dat Remco niet mocht winnen, wat in bovenstaand filmpje duidelijk werd gemaakt. Denken ze daar nu anders over? Spannend spannend spannend!