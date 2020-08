TV TIPS. Een laatste keer draaien aan Het Rad en welke BV’s sluiten de zomer af met Eric Goens? Donderdag 27 augustus IDR

27 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Gentbrugge Special’, 21u00 op Een

Een tijdje terug maakte presentator Joris Hessels het uitstekende ‘Gentbrugge’, waarin hij op beeld vastlegde hoe hij zich probeerde te integreren in z’n nieuwe woonplaats. Net nu dat gelukt is, legt het coronavirus ook in deze Gentse deelgemeente het leven lam. Dikke pech voor Joris, maar gelukkig kan hij ook vanop een veilig afstand virtueel contact onderhouden met z’n dorpsgenoten. Alweer toffen televies, begot!

‘De zomer van’, 21u10 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Programmamaker Eric Goens volgde de voorbije weken in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de laatste aflevering, en daarvoor nodigt Goens niemand minder dan Piet Huysentruyt, Jens Dendoncker en Annie - AKA de bomma uit ‘Familie’ - Geeraerts uit. Onlangs legde eerstgenoemde nog uit dat hij het moeilijk heeft om z’n diabetes onder controle te houden. Als topchef lijkt dat ons inderdaad geen gemakkelijke opgave...

‘Het Rad’, 21u20 op Vier



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

En er is ook minder leuk nieuws voor de fans van ‘Het Rad’. Presentator Peter Van de Veire zet immers de laatste aflevering van deze spelshow in. Gelukkig vond hij ook dit keer weer drie enthousiaste kandidaten om aan het iconische rad te draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen. Draaien maar!

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 21u00 op NPO 3



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De voorbije weken trakteerde de Nederlandse zender NPO 3 ons herhalingen van ‘Sergio & Axel: van de kaart’. Daarin bezochten Axel Daeseleire en Sergio Herman verschillende landen, waar ze zich lieten onderdompelen in de plaatselijke culinaire tradities. Voor deze slotaflevering zoekt het duo geen verre bestemming op, maar gaat Sergio aan de slag met de inspiratie die hij op kon doen tijdens het voorbije avontuur. Er volgde dan ook een afsluitende service, en dat zie je in deze aflevering. Dolletjes!