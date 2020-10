TV TIPS. Een glansrol voor Julia Roberts en virtuele reisjes. Zaterdag 3 oktober IDR

03 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Erin Brokovich’, 21u30 op Een

Het lijkt moeilijk te geloven, maar ondertussen is ‘Erin Brokovich’ - waarmee Julia Roberts haar eerste (en tot nu toe enige) Oscar in de wacht sleepte - al twintig jaar oud. Toch voelt het op waargebeurde feiten gebaseerde verhaal nog steeds brandend actueel aan. En omdat je zoiets niet kan zeggen zonder de korte inhoud te schetsen, zullen we dat ook even doen. Julia kruipt in de huid van Erin, een alleenstaande moeder die een baantje krijgt bij een advocatenkantoor. Daar stuit ze per toeval op een van de grootste milieuschandalen uit de Amerikaanse geschiedenis...

‘Bumblebee’, 20u30 op VTM

Iets met een auto uit ‘Transformers’ en de geweldige Hailee Steinfeld. Voila, zo hebben we ‘Bumblebee’ ook weer kort samengevat.

‘Rampage’, 20u25 op Vier

Een gigantische aap en Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Je zou kunnen zeggen dat dit twee keer hetzelfde is, maar in ‘Rampage’ is er wel degelijk een onderscheid te maken. En zoals dat gaat in een film die actie en sci-fi met elkaar vermeng: uiteraard moet een van beiden de wereld redden.

‘Europeaan in New York’, 22u00 op NPO 2

Schrijver Arnon Grunberg maakte in 1995 de beslissing om in New York te gaan wonen. 25 jaar later wil hij ook Amerikaans staatsburger worden. Wat dat precies te betekenen heeft in tijden waarin Donald Trump aan de macht is, ontdek je de komende tijd op de Nederlandse zender NPO 2.

‘Scotland from the sky’, 20u00 op BBC 2

Soms dekt een titel volledig de lading. Bij ‘Scotland from the sky’ is dat bijvoorbeeld het geval, want je krijgt - jawel - Schotland te zien vanuit de lucht. Wel jammer voor iedereen die onder een kilt wilde gluren, maar niets aan te doen!