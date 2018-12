TV TIPS. Een gedwongen huwelijk, vliegtuigrampen en Jean-Pierre van Rossem IDR

04 december 2018

‘Die huis’, 20u40 op Eén

Verhuist Piet Huysentruyt naar Zuid-Afrika? De tv-kok en sterrenchef zegt het vanavond in ‘Die huis’ niet met zoveel woorden, maar de hints die hij geeft, wijzen wél in die richting. Na een drukke carrière lijkt het hem tijd om gas terug te nemen en daarover vertelt hij openhartig in het stulpje van reportagemaker Eric Goens.

‘Telefacts Winter’, 21u50 op VTM

Nu ‘De Slimste Mens’-revelatie Julie Colpaert nog even op haar lauweren kan rusten voor de finaleweken van start gaan, presenteert ze op VTM drie weken lang ‘Telefacts Winter’. Daarin gaat ze dieper in op wat er allemaal kan fout lopen in vliegtuigen. Wij stellen onze volgende vakantie preventief uit... Merci zenne Julie, echt merci!

‘Van Rossem’, 20u35 op VIER

Ja, wij zijn fan van de reportages die Peter Boeckx maakt. ‘The Sky is the Limit’, ‘De bende Haemers’, ‘Ex-gangster’,... we hebben er iedere keer echt van genoten. Logisch dus dat we reikhalzend uitkijken naar het tweedelige portret dat Boeckx maakte van de voormalige beursgoeroe.

‘The Proposal’, 20u35 op Q2

Heb je meer zin in een film vanavond? Zap dan snel naar Q2, want zij zenden vanavond de romantische komedie ‘The Proposal’ uit. Daarin dreigt Margaret (Sandra Bullock) uit Amerika gezet te worden. Om dat te voorkomen, dwingt ze haar assistent Andrew (Ryan Reynolds) om met haar te trouwen. Als wij ooit het land uitgezet worden, dan mag Ryan ook gedwongen met ons trouwen. Of zelfs vrijwillig!