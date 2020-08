TV TIPS. Een duivelse comeback voor Lucifer en ook ‘Het Rad’ maakt een uitzonderlijke verschijning Vrijdag 21 augustus IDR

21 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Lucifer S5', vanaf vandaag op Netflix



Heb jij zin in een duivelse serie op vrijdag? Dan zit je goed bij Netflix, want zij brengen vanaf vandaag het vijfde seizoen van ‘Lucifer’ in stelling. Daarin draait alles nog steeds om - jawel - Lucifer, die vanuit de hel naar LA verhuisde om er z’n eigen nachtclub te openen en als consultant voor de politie te werken. Oorspronkelijk een reeks op FOX, maar die beslisten om er na drie seizoenen de stekker uit te trekken. Netflix kocht de rechten over en maakte een vierde en een vijfde seizoen, en was toen ook van plan om een einde te breien aan het verhaal. Nadat fans massaal protesteerden, ging de streamingdienst overstag en werd er alsnog een zesde seizoen besteld. Dat zou écht het laatste zijn, maar met de duivel weet je natuurlijk nooit...

‘Only the brave’, 21.05 uur op VTM



Een film over brandweermannen. Voilà, tot zover de korte inhoud van ‘Only the brave’. Zeg nu nog eens dat wij niet bondig kunnen zijn!

‘Het Rad’, 21.20 uur op VIER



Normaal gesproken was er vandaag geen aflevering van ‘Het Rad’, maar door de tussenkomst van koning voetbal was er geen ruimte in het zendschema van VIER om de aflevering van dinsdag op de buis te brengen. Niet dat we klagen, want wij zetten ons weekend graag in onder begeleiding van presentator Peter Van de Veire en zijn drie kandidaten. Draaien maar!

‘Reizen Waes’, 20.25 uur op NPO 3

Wie onze tv tips al even volgt, die weet dat wij een zwak hebben voor ‘Reizen Waes Europa’. En da’s deze week niet anders, want vandaag zendt NPO 3 het tweede deel van Toms reisreportage over Oekraïne uit. Vorige vrijdag konden we nog zien hoe Tom van de hoofdstad Kiev tot aan de Zwarte Zee trok. Deze week wordt het echter een tikkeltje avontuurlijker, want Waes trekt naar het oorlogsgebied in het oosten van het land. En dat niet alleen, want Tom bezoekt ook de Krim, een schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd.