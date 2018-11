TV TIPS. Een demon, een wildplasser en luxueus genieten IDR

29 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op Vier

De halve finale is in zicht en iedereen probeert zijn positie veilig te stellen op het eiland. Ook op winnaarseiland krijgen ze een verrassing van formaat: de winnaar van het onderlinge duel daar mag meteen naar de halve finale. Zal dat Arnaude - die nog steeds op winnaarseiland zit - worden of kaapt iemand anders alsnog dat plaatsje weg? Je ontdekt het vanaf 20u35 op Vier!

‘Alloo bij de wegpolitie’, 21u20 op VTM

In deze reportagereeks trekt Luk Alloo op pad met enkele inspecteurs van de Wegpolitie Antwerpen, Brecht en Turnhout. Vanavond zendt VTM alweer de laatste aflevering uit. En daarin steelt onder andere een Duitse wildplasser de show. Eins, zwei, pinkeln!

‘Hellboy’, 20u35 op Q2

We zouden het bijna vergeten, maar er zijn ook actiehelden die niet bedacht werden door Marvel-genie Stan Lee. Zoals Hellboy bijvoorbeeld, een demon die dankzij zwarte magie door de nazi’s werd vrijgelaten in 1944. Acteur Ron Perlman schittert als de mythische superheld met menselijke trekjes en zorgt mee voor een visueel aantrekkelijk filmspektakel. Niet te missen!

‘A Hotel for the Super Rich & Famous’, 21u00 op BBC 1

Wil je liever wegdromen over (quasi) onbetaalbare luxe? Dan moet je vanavond op BBC 1 afstemmen. Zij zenden immers vanavond het eerste deel uit van ‘A Hotel for the Super Rich & Famous’, waarbij we een inkijk krijgen in het reilen en zeilen van het Londense Corinthia Hotel. Om er te logeren moet je bereid zijn om duizenden ponden per nacht neer te tellen, maar je maakt wel kans om te ontbijten met vaste gasten à la acteur Cuba Gooding Jr en popster Will.i.am. Oh dear!