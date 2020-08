TV TIPS. Een culinair eerbetoon aan Libanon en Koen De Bouw in een glansrol Donderdag 13 augustus IDR

13 augustus 2020

‘Professor T.’, 22.45 uur op Eén

Jippiejee, ‘t is terug van ‘Professor T.’! Eén haalt het eerste seizoen van deze uitstekende misdaadserie met Koen De Bouw nog eens vanonder het stof, en daar zijn wij erg blij mee. En voor wie het vergeten was: in deze allereerste aflevering draait alles om de verkrachting van een studente diergeneeskunde.

‘De zomer van’, 21.05 uur op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Regi, Jan Jambon (N-VA) en Niels Albert. Die laatste mag van z’n verloofde Valeska niet meer alleen fietsen vanwege z’n hartproblemen. En dat legt ze dus in bovenstaand filmpje uit!

‘Het Rad’, 21.20 uur op VIER



‘Het Rad’ kende vorige week een geslaagde vuurdoop. Hopelijk kan presentator Peter Van de Veire deze week op zijn elan doorgaan en weet hij opnieuw meer dan een half miljoen kijkers te charmeren, samen met drie kandidaten die ook nu weer aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen. Draaien maar!

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 20.55 uur op NPO 3



Dit is - ook als je ze herhaalt op de Nederlandse zender NPO 3 - nog steeds een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Nadat het duo tijdens hun passage in India ontdekte dat hun darmen en de lokale keuken geen al te beste match vormden, trekken ze nu voor het vijfde luik van hun trip naar Libanon. Niet meteen de meest toeristische bestemming die ze konden bedenken, maar hopelijk ontdekken de twee wel enkele lekkere ‘gerechjes’ om duimen en vingers bij af te likken. Het blikje vis dat Sergio meebracht van hun vorige trip is alvast geen succes, zoals je in bovenstaande video kan zien...