TV TIPS. Een corrupte Leonardo DiCaprio en de terugkeer van de mankini op uw televisiescherm Vrijdag 14 augustus IDR

14 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The wolf of Wall Street’, 21u05 op VTM



Martin Scorcese! Leonardo DiCaprio! Jonah Hill! Margot Robbie! Voila, vier goede redenen om naar ‘The Wolf of Wall Street’ te kijken.

‘Champions League 2019 - 2020’, 20u30 op Vier

We hebben het geprobeerd, maar verder dan ‘iets met voetbal’ zijn we niet geraakt in deze omschrijving. Al hebben we dankzij onze collega’s van de sportredactie wél begrepen dat het om een wedstrijd tussen Barcelona en Bayern München gaat. En kan er ons dan nu iemand uitleggen wat een ‘baklijn’ is?

‘Borat: cultural learnings of America’, 22u25 op Q2

Toegegeven: deze komedie uit 2006 is platter dan plat. Maar wat hebben wij al moeten lachen met Borat Sagdiyev, het alter ego van funny guy Sasha Baron Cohen in deze film. Het verhaal? Borat is een succesvol reporter uit Kazachstan, die samen met z’n producer naar de VS wordt gestuurd om een docu te draaien over dat land. En daar horen ook opmerkelijke vestimentaire keuzes bij...

‘Reizen Waes’, 20u20 op NPO 3

Je bent het misschien vergeten, maar Oekraïne is nog altijd een land in oorlog. In 2014 annexeerde Rusland een stuk van Oekraïne en meteen daarna ontstond er een gewapend conflict in het oosten van het land. Reden genoeg dus voor Tom Waes om daar de situatie eens met eigen ogen te gaan aanschouwen. En ook reden genoeg voor de Nederlandse zender NPO 3 om de twee afleveringen die Tom erover maakte, opnieuw boven te halen. Vanavond krijgt u het eerste deel voorgeschoteld.