TV TIPS. Een bescheiden terugkeer van ‘Pink Ambition’ en hoe vergaat het onze favoriete agrariërs?

28 september 2020

‘Zelfde deur, 20 jaar later’, 20u40 op Een

We zouden hier heel der epistels kunnen schrijven over de inhoud van ‘Zelfde deur, 20 jaar later’, maar in dit geval dekt de titel de lading volledig. Soms kan het ook gewoon gemakkelijk zijn, toch?

‘Boer zkt vrouw: Home sweet home’, 20u40 op VTM



De boeren - en boerin - hebben het steeds gezelliger met de overgebleven singles die ze selecteerden. Hoog tijd dus voor An en Dina om eens even te gaan checken of er al vonkjes zijn overgesprongen...

‘Axel gaat binnen’, 21u55 op VTM



Oorspronkelijk zou deze reeks het voorbije voorjaar al worden uitgezonden, maar die plannen liepen vertraging op toen Axel Daeseleire eind maart besmet raakte met het coronavirus en in het ziekenhuis belandde. Ondertussen kon de reeks gelukkig wel van start gaan. Meer zelfs: ‘t is vanavond alweer de laatste keer dat Axel voor vijf dagen en vier nachten gaat verblijven op plekken waar je normaal gesproken niet zomaar binnen (of buiten) geraakt. En ja, dit programma werd opgenomen voor de coronacrisis losbrak.

‘Huizenjagers’, 19u45 op Vier



Hoera, want dankzij ‘Huizenjagers’ keert ‘Pink Ambition’-meisje Freya Poppe vanavond nog eens terug naar het kleine scherm. Freya is op zoek naar een villa waar ze onder andere ook een showroom kan herbergen voor haar modemerk Tutu chic. En dat mag wat kosten, want de blonde boss lady is bereid om een miljoen euro neer te tellen voor de perfecte woonst. En wij maar blij zijn met ons huurappartement...

‘Jonge Wolven’, 20u45 op VTM 2



De titel doet misschien anders vermoeden, maar dit programma gaat niet over diertjes. Nee, de jonge wolven in kwestie zijn stuk voor stuk jonge zakenmensen die alles op alles zetten om hun dromen en ambities waar te maken. Onder andere BV-ontwerpster Cilem Tunc - die ronkende namen zoals Anouk Matton, Julie Vermeire en mevrouw Louis Talpe tot haar klantenbestand mag rekenen - is te zien in het programma, net als bovenstaande zussen. Dolletjes!