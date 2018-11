TV TIPS. Een Belgische actieheld, Nederlandse nonnen en een Brits mysterie IDR

27 november 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen’, 21u50 op VTM

Schoenenkoning Wouter Torfs, Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, Soudal-patriarch Vic Swerts, bouwondernemer Bart Versluys en Virginie Saverys, telg uit de beroemde scheepvaartfamilie: die vijf uiterst succesvolle ondernemers kon u de voorbije weken van dichtbij volgen dankzij VTM-journaliste Cathérine Moerkerke. Vanavond is het de laatste aflevering en kan je nog een keertje ongegeneerd wegdromen bij zoveel rijkdom en succes.

‘Death Warrant’, 20u40 op CAZ

Lang voor Koen De Bouw of Matthias Schoenaerts naar Hollywood trokken, hadden we met Jan-Claude Van Damme al een acterend exportproduct. JCVD werd geroemd om z’n ‘martial arts’-kunstjes, en die mag hij ook in ‘Death Warrant’ weer bovenhalen. Het verhaal? In een Amerikaanse gevangenis worden opvallend veel sterfgevallen genoteerd. Onze ‘muscles from Brussels’ wordt als de Canadese agent Louis Burke undercover in de gevangenis gedropt om uit te zoeken wat er aan de hand is. Laat die gratuite actiescènes maar komen!

‘Bad Habits, Holy Orders NL’, 20u25 op NPO 3

Heb jij stiekem ook zo genoten van Vijf-programma ‘Oh my God’? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want vanaf vanavond zendt NPO 3 het Nederlandse equivalent hiervan nog eens uit. Maken de zusters echt nooit plezier en zijn de vijf meiden echt zo onverbeterlijk? Je ontdekt het vanaf 20u25!

‘Mrs Wilson’, 22u00 op BBC 1

Na de plotse dood van romanschrijver Alexander Wilson wordt zijn echtgenote Alison geconfronteerd met enkele mysteries uit zijn recente verleden. Hoofdrolspeelster Ruth Wilson brengt daarmee in deze driedelige reeks het leven van haar eigen oma in beeld. ‘Een van de moeilijkste rollen die ik ooit gespeeld heb’, aldus Ruth. ‘Ik wilde het verhaal eerlijk vertellen, maar ik wilde tegelijkertijd ook mijn familie beschermen.’ Geloof ons: dit is echt een aanrader!