TV TIPS. Een Afrikaanse prins, een verminkt lijk en op vampieren jagen met Steven Seagal IDR

24 november 2018

13u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Cardinal’, 20u35 op Canvas

Vanavond gaat op Canvas het tweede seizoen van de Canadese thrillerserie ‘Cardinal’ van start. Detective Jerry Comanda treft een verwarde, jonge vrouw aan bij een baancafé. De vrouw heeft geen idee meer wie ze is en hoe ze daar is terechtgekomen. Wij kunnen anders wel helpen: zijn jullie zeker dat het niet Mie D’Haeze uit ‘Tabula Rasa’ is die de verkeerde afslag heeft genomen op de autostrade?

‘Trapped’, 20u25 op NPO 3

Ben jij niet alleen fan van crimireeksen, maar ook van IJsland? Dan moet je ‘Trapped’ bekijken. In die reeks - die eerder ook al op Canvas te zien was - wordt in een afgelegen havenstadje een verminkt lijk uit het water gevist. En zoals dat dan gaat, zijn er uiteraard heel wat hevige sneeuwstormen aan de gang wanneer de politie de zaak wil onderzoeken...

‘Coming to America’, 23u00 op VTM

Dat een gedwongen huwelijk nooit een goed idee is? Dat moet je prins Akeem van Zamunda - het personage van Eddie Murphy in deze film - geen twee keer zeggen. Omdat hij moet trouwen met een vrouw die z’n ouders voor hem hebben uitgekozen, trekt Akeem naar Amerika. Van z’n vader krijgt hij veertig dagen om de ideale partner te strikken. Geloof ons: ook al is deze film al van 1988, je blijft gniffelen om de capriolen van Akeem.

‘Against the Dark’, 22u45 op Q2

Eén man, één gelaatsuitdrukking: zo kan je de acteerprestaties van actieheld Steven Seagal het best omschrijven. Al neemt dat niet weg dat de man in ‘Against the Dark’ een niet onaardige prestatie levert. Het verhaal: de aarde wordt geteisterd door een virus dat mensen verandert in vampiers. Gelukkig kruipt Steven in de huid van vampierenjager Tao, waardoor de mensheid toch nog kans maakt om dat onheil te overleven. Of dat ook het geval is? Afstemmen op Q2!