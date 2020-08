TV TIPS. Een acterende Cher en kan de laatste Switch voor verrassingen zorgen? Vrijdag 28 augustus IDR

28 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘I am a killer: released’, vanaf vandaag op Netflix



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘I am a killer’, een Netflixreeks waarin veroordeelde moordenaars vrijuit praten over hun misdaden, is één van de meest angstaanjagende true crimerseries die momenteel op het streamingplatform te vinden zijn. Het viel dus te verwachten dat spin-off ‘Released’ minstens zo eng zou zijn. Deze driedelige reeks focust op de Amerikaan Dale Wayne Sigler. Tijdens een uit de hand gelopen overval schiet hij iemand neer. Dale wordt gepakt en ter dood veroordeeld, maar door een wetswijziging wordt z’n straf omgezet in levenslang. Na dertig jaar - en een bekering tot het Christendom - komt hij nu vrij. Is hij nog steeds het moordende monster of heeft hij écht z’n leven gebeterd? Time will tell...

‘Switch’, 20u30 op Een

Een quiz zonder punten klinkt bizar, maar niet als het gaat om ‘Switch’. Vanavond is het alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Gelukkig leidt Adriaan Van den Hoof het hele gebeuren ook vandaag nog in goede banen.

‘War for the planet of the apes’, 21u10 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een oorlog tussen mensen en monkeys. Voila, onze bondige samenvatting van ‘War for the planet of the apes’.

‘A knight’s tale’, 20u30 op Vier



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er zijn heel veel redenen waarom wij ‘A knight’s tale’ een fantastische film vinden, maar we gaan ze heus niet allemaal opsommen. Of u kent de film en weet dat Heath Ledger als schildknaap/ridder William Thatcher van het scherm spat, of u kent de film niet. De boodschap is - met andere woorden - :(herbe)kijken!

‘The witches of Eastwick’, 23u50 op BBC 1



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zin om tegelijkertijd te griezelen en te lachen? Dan zit je goed bij BBC 1, want zij zenden vanaf 23u50 ‘The witches of Eastwick’ uit. Het verhaal? Alexandra (Cher), Jane (Susan Sarandon) en Sukie (Michelle Pfeiffer) zijn drie alleenstaande dames die heel graag hun ‘mister right’ willen tegenkomen. Hun gebeden lijken verhoord, want op een dag arriveert Daryl Van Horne (een magistrale Jack Nicholson) vanuit New York in hun dorpje. Dat Daryl niet is wie hij lijkt te zijn, had u ongetwijfeld zelf al geraden.