TV TIPS. Dolle pret op de Evanna en wie heeft het meeste verstand van Giants uit de Quick: Roger of Marcello? Dinsdag 29 september IDR

29 september 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen. Vanavond is het de beurt aan mensen met HIV. Zij geven antwoorden op prangende vragen à la ‘Heb je niet teveel in het rond gepoept?’.

‘Snackmasters’, 20u40 op VTM

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Altijd al eens willen weten hoe moeilijk het is om een snack na te maken? Dan is ‘Snackmasters’ op VTM helemaal jouw programma. In de aflevering van vorige week nam Piet Huysentruyt het op tegen Anne-Sophie Breysem, bekroond als ‘Ladychef of the Year’ in 2015 en chef van restaurant ‘Ansoler’ in Hasselt, om het perfecte recept om Grills-chips na te bootsen. Vanavond neemt Roger van Damme het op tegen ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’-jurylid Marcello Ballardin. Zij moeten de smaak van een Giant uit de Quick zo goed mogelijk benaderen.

‘Gert Late Night’, 21u00 op Vier

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Ze brachten de voorbije drie weken door in Blankenberge, maar sinds vorige week ligt de Evanna weer voor anker in Antwerpen. Benieuwd wat presentatoren Gert Verhulst en James Cooke vanavond uit hun hoed zullen toveren, daar aan het MAS!

‘Love Island’, 21u30 op Vijf

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Eerlijk? Wij zijn nog altijd een beetje aan het bekomen van de gebeurtenissen van gisterenavond. Benieuwd dus of dat bij de andere Islanders ook het geval is...