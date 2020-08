TV TIPS. Dolle pret bij ‘Het Rad’ en een spannend voetbalduel Woensdag 19 augustus IDR

19 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De zomer van’, 21.05 uur op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Natalia, Koen Wauters en Niels Albert. Die laatste mag van z’n verloofde Valeska niet meer alleen gaan fietsen. Niet omdat Valeska een controlefreak is, maar wel omdat Niels sukkelt met z’n hart.

‘Het Rad’, 21.20 uur op VIER



‘Het Rad’ blijft scoren. Ook vorige week kon presentator Peter Van de Veire op zijn elan doorgaan en wist hij opnieuw meer dan een half miljoen kijkers te charmeren. Of hem dat vandaag - samen met drie kandidaten die ook nu weer aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen - opnieuw lukt, zal straks blijken. Draaien maar!

UEFA Champions League, 20.40 uur op Q2

We hebben het geprobeerd, maar verder dan ‘iets met voetbal’ zijn we niet geraakt in deze omschrijving. Al hebben we dankzij onze collega’s van de sportredactie wél begrepen dat het om een wedstrijd in de halve finale gaat en dat Olympique Lyon en Bayern München het tegen elkaar opnemen. En kan er ons dan nu iemand uitleggen wat een ‘baklijn’ is?

‘Classic albums: Tears for Fears - Songs from the big chair’, 21 uur op NPO 3

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! De Nederlandse zender NPO 3 brengt immers een docu over de Britse popgroep Tears For Fears op de buis. Daarin zoomt reportagemaker George Scott in op de opnames en de impact van ‘Songs from the big chair’, het tweede album van de band.